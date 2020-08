Yuya dedica emotiva felicitación a su amor Siddhartha

Yuya y el cantante Siddhartha comenzaron su relación a principios del pasado octubre, ambos han decidido mantener el romance en privado y en estos meses no han dado muchos detalles de su noviazgo, a pesar de eso, la empresaria y youtuber decidió compartir un post en su feed de Instagram felicitando a su amado por su cumpleaños número 30.

Acompañada de una foto en donde se muestra el cantante en un bosque y unas montañas de fondo, Yuya escribió:

"Hay un pez que ha nadado en océanos durante vidas. Ahora él también sabe andar entre montañas, ciudades, estrellas, ríos y se sumerge entre cúmulos de gente. Me recuesto en la arena con él. Y yo me descubro constantemente buscándolo en todos lados. El pez está lleno de colores y, cada día, me encuentro nuevo".

En minutos tanto fans de la youtuber como del cantante le expresaron amor y salud a Siddhartha, además agregaron la bonita pareja que ambos hacen.

"Me encantan juntos ojalá que su amor dure mucho". "Feliz cumpleaños a Siddhartha lo queremos mucho". "Que bonitas palabras, duren mucho y feliz cumpleaños". "Me encanta la pareja que hacen, se ven geniales, hbd", se leía en los comentarios.

Yuya también agregó a sus historias desde temprano un pastel de cumpleaños con la leyenda "Feliz Cumpleaños", el cual poco tiempo después Siddartha también compartió.



El intérprete de "Loco" expresó en su cuenta oficial de Instagram la felicidad que sentía por su cumpleaños, ya que Yuya le preparó una fiesta sorpresa en un jardín con todos sus amigos y algunos familiares, añadió que no acostumbra a festejar su cumpleaños y que dicho festejo sería uno de los pocos que ha tenido en su vida.

"Les presumo que me prepararon una super fiesta de cumpleaños, yo casi nunca me he festejado y esta es de las pocas veces que voy a tener una fiesta hecha y derecha", expresó.

Después compartió un pequeño video en sus historias de Instagram en donde muestra a sus invitados y agregó la canción del grupo "Vampire Weekend" la cual se titula "This Life".

Dicho detalle por parte de Yuya ha sorprendido a los fans ya que ella siempre ha decidido ser discreta con su vida privada.

