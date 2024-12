Los conciertos que ofreció Luis Miguel este fin de semana, aunque fueron un éxito rotundo, dejaron a algunos de sus fans con sentimientos encontrados; entre ellos la cantante Yuri; quien, a pesar de la emoción por ver en vivo a "El Sol", admitió que salió del show muy preocupada por la condición vocal del astro.

En entrevista para el programa "De todo para la mujer", la también artista explicó que decidió asistir al evento por la insistencia de su hija y sus amigas, y aunque reconoció la impresionante producción, grandes músicos y el derroche de talento de Luismi en el escenario; también notó las dificultades que ya presenta por la gran carga de trabajo.

"Su gargantita ya no está igual, porque tiene tanta chamba que no descansa, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le hace? Esa voz tiene que descansar y no descansa. Ninguna voz aguanta eso”, dijo.





Luis Miguel durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL.





Lo que no pudo dejar de reconocer es el profesionalismo del intérprete de "La incondicional", pues prefiere cantarles completamente en vivo a sus seguidores que usar el ya conocido playback:

"Y tú dijeras, pues hay dos o tres cancioncitas que hace playback... pero no. Ya vi muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”.

Y es que, Luis Miguel lleva ya casi dos años de gira. Durante este tiempo ha dado casi 200 conciertos en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, España y por supuesto México.

Durante este tiempo también ha presentado varios problemas de salud, especialmente en las cuerdas vocales. Incluso, durante el inicio de la gira, algunos de los asistentes criticaron el hecho de que Luis Miguel cediera el micrófono al público por demasiado tiempo, se escuchara afónico y hasta desafinado en alunas ocasiones.

"El Sol" está apunto de poner fin al tour que lo trajo de vuelta a los escenarios. Este 8 y 10 de diciembre concluirá sus presentaciones en México, para después viajar hasta Argentina donde cerrará su extensa gira mundial.





El cantante logró convocar a más de 60 mil asistentes. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL





