YouTube se equivoca con Camilo 

Hace pocos días el cantante Camilo protagonizó un concierto en la Puerta de Alcalá, en Madrid, España, días anteriores, YouTube había promovido esta presentación e incluso les dijo a los fans que estaría disponible después a través de esta plataforma, pero el personal encargado de transmitir el video se equivocó y no dejó guardado el concierto para futuras visualizaciones, lo cual provocó pérdidas de visitas y, por lo tanto, de publicidad en YouTube. “Sí se puede volver a ver el concierto”, dijo una persona que trabaja en esta empresa, pero al decirle que ya no está, respondió: “no lo veo, parece que no se quedó en YT (YouTube), fue sólo una transmisión y se borró”.

La Bogue va a contar todo en su película

Alejandra Bogue ya tiene listo el guión cinematográfico sobre su vida, pero no le apura hacerlo realidad, pues sabe que los procesos para eso son lentos. Eso sí, dice que hablará de todo y, bromeando, indica que ella aún da la edad para todo momento en el filme, mientras posa y se da la vuelta para ser observada por quien le pregunta. La actriz y conductora asegura que no quitará el dedo del renglón fílmico.



Pedro Damián le dicen sí a “Bardo” aunque sea 10 segundos

Así sean 10 segundos en pantalla, nadie puede decirle que no a Alejandro González Iñáritu. Así es que en “Bardo”, su nueva cinta próxima a estrenar, aparecen actores que han sido protagónicos en varios proyectos y aquí apenas dicen unas palabras para luego desaparecer, como Pedro Damián, de “Rebelde” y Carlos Aragón, de “Kilómetro 31”. Pero nadie dijo que no, por la oportunidad de estar en una historia de talla mundial.



