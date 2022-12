YosStop presume a su bebé, sus buenas calificaciones y sus contenidos de salud mental

YosStop debuta como mamá y aunque reconoce que es una etapa complicada, se siente afortunada por lo que está viviendo y aprendiendo, la creadora de contenidos presumió en sus redes a Amyra, su bebé, quien nació hace unas semanas, además, se dijo orgullosa por las buenas calificaciones que ha obtenido en sus evaluaciones psicológicas, parte de la la justicia restaurativa a favor de Ainara Suárez.

Yoss estuvo en la cárcel el año pasado tras ser acusada de pornografía infantil por haber asegurado que tenía en su poder el video de la violación de la entonces menor de edad Ainara Suárez. La reclasificación del delito por el que se le acusó, de pornografía infantil a discriminación, le permitió salir de prisión, y ahora presumió su desempeño en intervención psicopedagógica, evalución prisológica, psicología social y dinámica grupal.

"Amigos, estoy orgullosa de mi porque este cuatrimestre estaba preocupada de poderlo sacar bien por mis últimos días de embarazo, luego parto y post parto. Hoy lo terminé con excelente calificación y buen aprendizaje, al igual que mi diplomado en bioneuroemoción me pude poner al corriente con los acompañamientos y me ha nutrido mucho", escribió.

Yoseline Hoffman cumple con la justicia restaurativa que acordó con la FGJ, la cual permite que las partes involucradas logren un acuerdo reparatorio; dicho acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

Hoffman deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas, así como donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas.

A la par de este proceso, la youtuber vive su maternidad y presentó, junto a su esposo Gerardo González, a su bebé.

"Una creación hermosa de amor. Amyra bebé preciosa, te amamos infinitamente y siempre te protegeremos", se lee en su mensaje, en el que apuntó que que compartirán cosas muy selectivas sobre su bebé.



Foto: @gabyaranda__



Salud mental

A la par de su conocida cuenta de Instagram, YosStop nutre otro sitio dedicado a la salud mental, al equilibrio y balance, a la psicología, a la meditación y yoga y a la espiritualidad, el cual suma más de 34 mil seguidores.

Videos, e imágenes con reflexiones es lo que se comparte en dicha cuenta, en la que Yoseline Hoffman se sinceró sobre su sentir tras convertirse e madre, pues ha tenido que reorganizar su vida y encontrar un equilibrio y balance.

"El tener a una persona nueva y recién nacida conlleva grandes retos, para empezar hay que reestructurar y reorganizar tu vida. Si de por si tratar de mantenernos en equilibrio y balance no es fácil pues ahora menos. Hoy busco mi balance podríamos decir casi desde cero, estoy en periodo de readaptación, tratando de entender cómo funciona la vida de madre y tratando de encontrar tiempos y formas para equilibrarnos sin perderme en el camino. La maternidad es muy demandante, el ser 100% responsable de un bebé que solo depende de ti y quererlo hacer bien es mucha presión y cansancio, pero nada que no se pueda lograr. Ya estoy de regreso por esta cuenta, estoy retomando poco a poco lo que me importa y sobre todo echándole ganas para ser comprensiva conmigo misma y no exigirme de más. Cuéntame de qué temas de salud mental te gustaría que hablemos", se lee.

Yoseline invita a quienes la siguen, a propopner temas de salud mental a tratar: "Cuéntame de qué temas de salud mental te gustaría que hablemos".





rad