Yordi logró hacerme una entrevista que nadie logró antes: Lolita Cortés

Lolita Cortés es una de esas actrices que no viven de apariencias; hace un año contó que por falta de trabajo estaba considerando trabajar haciendo limpieza o lo que fuera necesario para sobrevivir, si es que en la televisión no había oportunidades para ella. También usa el Metro para moverse por la ciudad, es decir, es una actriz que no aparenta, que es honesta y que disfruta de la vida y del trabajo, sea cual sea, y eso, explicó, es gracias a su madre.

“Fue lo que mi madre siempre nos dijo: ‘de hambre no se pueden morir, les he enseñado suficiente para poder salir adelante en cualquier situación’, y eso nos demostró ella no sólo con la palabra sino con el ejemplo y gracias a eso hemos logrado salir adelante, también gracias a la unión familiar”, dijo a EL UNIVERSAL.

Hace nueve meses la cantante y actriz, también llamada “jueza de hierro” en su paso por el reality “La academia”, acudió a una entrevista con Yordi Rosado y, detalló, sintió todo el amor de la gente hacia ella.

“Yordi logró una entrevista que nadie había logrado, conectar conmigo sin llegar al llanto y al drama sino a la comedia y hablando de cómo somos, qué queremos hacer, piensan que vivo la vida como cuando doy críticas, pero no, para nada, así vivo mi vida, de risa en risa”.

¿DE VUELTA EN "LA ACADEMIA"?

Se ha rumorado que Lolita Cortés podría regresar como juez a Azteca en una nueva temporada de “La academia”, que ya prepara Sandra Smester en el canal, pero hasta ahora ella no ha sabido del tema.

“No ha habido un acercamiento como tal, no sé si lo vayan a hacer y me tiene un poco angustiada; si es que se logra algo, que me llamen, y si no, que les vaya muy bien”, compartió.

Actualmente Lolita tiene mucho trabajo, está en el programa “Perdiendo el juicio”, de Televisa, también estuvo en “Las Estrellas bailan en Hoy” como la “jueza de hierro” y ahora se va de gira, por lo que, si la invitaran a “La academia”, tendría que ver si se acomoda con sus tiempos, pero lo cierto es que no se negaría, señala.

“Sólo tengo que checar fechas porque voy a estar de gira con la Master Class, por eso es que ahí ya me partieron con Las Estrellas, yo pensé que íbamos a hacer Las Estrellas en otra fecha (por eso ya no pudo estar)”.

Respecto a la posibilidad de invitar a Lolita, Sandra Smester, directora general de contenidos de Azteca, expresó recientemente a los medios de comunicación:

“Esperen otra conferencia de ‘La academia’ y ahí les decimos”.

Lo que sí comentó abiertamente es que están trabajando con Adal Ramones de nueva cuenta y que ya están en castings.

“Ya estamos en castings de ‘La academia’, se verá en toda América Latina, nos compró el formato Ecuador, lo va a transmitir, estamos en Centroamérica en vivo también, en Estados Unidos y por supuesto en México”

Lolita Cortés se volvió una pieza indispensable para el éxito del reality de cantantes, pues sus críticas eran muy puntuales, estrictas, por eso se ganó el mote de la jueza de hierro. También fue directora del concurso en algún momento, pero ella misma platicó que había muchas cosas que no le gustaron, por eso renunció varias veces.

SUEÑO CUMPLIDO

Lolita comenzó en el mundo del espectáculo desde muy pequeña pues, dice, siempre fue su sueño.

Aseguró a este medio que jamás tuvo experiencias negativas durante su infancia gracias a que su madre, Lolina Jiménez (ya fallecida), quien siempre la cuidó.

“Cosas terribles y pavorosas de niña no viví, ni una sola. Mi madre sabía perfectamente cómo era esta carrera, ella sabía qué hacer, me decía: repasa los textos Dolores, la canción, nunca fue impositiva, incluso en un programa cuando yo ya no quise seguir porque estaba muy cansada ella fue a decir: la niña ya no quiere seguir, está muy cansada”.

Hoy, dice, está cumpliendo el sueño que tenía de niña: ser actriz, cantar, estar en el escenario, pero también tiene la conciencia de que puede hacer cualquier otra cosa para sobrevivir si no encuentra trabajo en eso que la apasiona, pues así la educó su mamá.

