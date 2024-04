La conductora Yolanda Andrade parece estar enfrentando una complicada crisis de salud nuevamente, lo que la habría llevado a pasar varios días postrada en la cama.

Hace una semana, en declaraciones a la prensa, la presentadora de televisión mencionó que no se encontraba bien de salud, ya que había experimentado molestias en uno de sus ojos, el cual se vio afectado debido a su diagnóstico previo de aneurisma cerebral.

"Me alegra verlos a todos, pero no me siento tan bien", expresó. "Yo creo que voy a reportarme con mi equipo. Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a pone el parche por la luz y no me siento bien".

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son amigas y colaboradoras desde la década de los noventa. Foto: Instagram

Tras estas declaraciones, la periodista Inés Moreno detalló que Yolanda ha estado postrada en cama y en un estado delicado.

A través de su canal de YouTube, la comunicadora afirmó que Andrade experimentó una recaída después de grabar uno de sus programas: "Su ojo estaba muy mal y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal. Obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”", añadió.

Afortunadamente, Yolanda ya está recibiendo tratamiento y medicación, pero se le ha recomendado un descanso total. "No puede salir a la calle porque está en plena recuperación", comentó Moreno.

Hasta el momento, Andrade no ha proporcionado detalles adicionales sobre su estado de salud. Sin embargo, este jueves 25 publicó un video en el que se muestra recibiendo un masaje en la espalda.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre y que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo se señala que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.

*Con información de Adriana Estrada.