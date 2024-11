Denisse de Kalafe no condena las palabras de Yolanda Andrade, pues fue ella quien corrió el rumor que la cantante brasileña y Laura Zapata tuvieron un romance, ya que la considera su amiga y una gran bromista, sin embargo, aseguró que entre ella y la villana de telenovelas sólo ha existido una amistad , aunque aclaró que nunca se le negaría a una mujer, declaración que ya está causando controversia.

La cantante de "Señora, señora" recibió un reconocimiento por su trayectoria en el Lunario, del Auditorio Nacional, el cual presumió a la prensa rápidamente, pues luego de que le preguntaran por su estado de salud, un poco inconforme con la pregunta, optó por despedirse.

Cuando los medios de comunicación se percataron que no contestaría más preguntas, se apresuraron a cuestionarla acerca de los rumores que Yolanda Andrade inició, pero que terminaron de tomar forma gracias a Cynthia Klitbo que, en un reality en el que participó con "la Zapata" dio a conocer los nombres de las supuestas mujeres con que la actriz habría entablado una relación.

El contexto

Fue durante uno de los episodios de "Secretos de villanas" que Klitbo aseguró que Andrade le había contado que, durante su juventud, Laura habría vivido un romance tanto con Denisse de Kalafe, como con la actriz Raquel Olmedo.

Cuando de Kalafe escuchó que fue "Joe" quien habría hecho esa declaración, echó a reír y aconsejó a la prensa no tomarse tan en serio lo que la conductora dice, pues muchas de sus declaraciones las hace con el objetivo de escandalizar.

"No entro en esos juegos, Yolanda es uan chava que quiero mucho, que aprecio mucho, una muy inteligente mujer, que agarra a ustedes los periodistas y hace lo que quiera con ustedes, es muy creativa, una buena directora de marketing, brillante para promocionarse a sí misma", expresó a Berenice Ortiz.

Así, sugirió que Andrade hace uso de temas controversiales para acaparar las cámaras.

"A veces hace comentarios que no son prudentes, que no son reales, que no son verdaderos, pero jala la atención de todos ustedes, que caen como patos".

Confirma buena amistad con "la Zapata"

La compositora aclaró que existe una gran amistad con Laura, pero no sólo con ella, sino con toda la familia Sodi, que la acogió cuando llegó de su natal Brasil para hacer carrera en nuestro país.

"No, lo que pasa es que con la familia entera, con Laura, con su hermana, que en paz descanse, con todas ellas me he llevado muy bien, sobre todo, con la mamá Yolanda", afirmó.

Denisse bromeó cuando le indicaron que, a pesar de que Yolanda fue la que corrió el rumor, Klitbo fue la que dijo su nombre, expresando que quizá quiere vincularlas románticamente porque es un deseo reprimido que tiene por las dos.

"Ha de ser parte de una fantasía de la señora", dijo sonriente.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando, antes de despedirse de la prensa, aclaró que ella no se niega a las mujeres.

"Yo no me negaría ante ninguna mujer", precisó.

