Yo no dije eso, fue tu nieta: Gustavo Adolfo Infante a Enrique Guzmán

Ante la querella que Enrique Guzmán presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Gustavo Adolfo Infante, el periodista dio su postura respecto a la acción legal que interpuso el cantante en su contra.

"Don Enrique Guzmán me denunció penalmente y por supuesto que voy a fijar mi postura. Le recuerdo a don Enrique que yo no fui el que dijo eso, yo no lo dije, fue tu nieta, Frida Sofía, a quien ha tachado de loca", aseguró a través de su programa de YouTube.

"Personalmente creo que está incorrecta la demanda; profesionalmente no me queda ninguna duda que hice lo que debí haber hecho y que hicimos lo que debimos haber hecho como medio de comunicación, como programa, pero sobre todo como seres humanos, denunciar esto. Entiendo Frida lo va a hacer la próxima semana y eso es lo más importante".

Ayer por la tarde el intérprete de "La Plaga" y "Tu Cabeza en mi Hombro" compartió en sus redes sociales un informe en el que indicó que presentó la querella contra el periodista por "su probable participación en hechos con apariencia de delito de Discriminación".

De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es mencionado en el informe, "se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días" al que "provoque o incite al odio o a la violencia".

"No me quiero calentar, no debo de hablar de más. Es un momento en que debemos de tener la cabeza fría y sobre todo la asesoría de los abogados. No he hablado con ellos, esto fue apenas a las 18:30 horas y de repente me empiezan a hablar", contó el periodista que no tenía ninguna información de la acción emprendida por Enrique Guzmán. Además afirmó que no ha sido notificado todavía.

El comunicado recordó además los dichos de Frida Sofía, por los que ha comenzado toda la polémica en la familia Guzmán Pinal.

"Él siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar, tengo mucho qué decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy... me daba miedo, siempre. Me hizo cosas feas, pero... me manoseó", fue lo que comentó la hija de Alejandra Guzmán desde hace unas semanas.



Sin embargo, Gustavo Adolfo confesó que previo a eso hubo un momento en que la nieta de Silvia Pinal habló con él y le pidió antes de empezar a grabar: "'Gustavo, no cortes ni edites nada y pregúntame todo lo que quieras'. Dije qué deleite, qué agasajo, pero no tenía idea de lo que iba a decir. Aparte yo ni intuí nada porque yo hablaba de del corazón y del alma y de otras cosas".

Contó que al no tener mutuamente sus números telefónicos tomó el celular del periodista y guardó su contacto bajo el nombre: "Frida Sofía la Loca Inteligente". Acto seguido salió y presentó su trabajo ante sus jefes, quienes le dijeron que era "una joya periodística".

Al presentarse la entrevista y estallar la bomba, evocó que Enrique Guzmán en redes sociales lo llamó estúpido, mientras que en un programa de televisión lo calificó de miserable, además que "todos empezaron a elucubrar que si habíamos pagado la entrevista".

Al respecto, Infante afirmó que no se pagó un centavo. "Frida Sofía no acepta dinero, yo no acostumbro pagar dinero", además que la vez que lo hizo fue para apoyar a un artista que ya ha fallecido.

"La ética periodística no tiene precio. Yo hice un compromiso con Frida Sofía de pasar su verdad completita, sin editar nada".

nrv