Yaneth García, mejor conocida como "La Chica del clima" lamentó la muerte de la productora Magda Rodríguez a través de una publicación en su perfil de Instagram.

La conductora subió una fotografía en la que se les ve a ambas posando en el que parece ser el foro del programa "Hoy", del que Magda era productora y en el que Yaneth saltó a la fama en la Ciudad de México al ser la encargada del clima.

"Dejaste huella en mí desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mí, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, siempre me enseñaste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamás se me olvidará", escribió.

García debutó en televisión para el programa “Gente Regia” que se transmitía en Televisa Monterrey y fue gracias a la aceptación del público que llegó hasta el programa matutino" Hoy" formando parte de él por dos años, despidiéndose el 31 de diciembre de 2019.

"Estaré siempre agradecida por cada oportunidad que me brindaste (programa Hoy) y por tu hermosa amistad. Eres una mujer que amo y admiraré siempre. Ahora tendremos en el cielo un ángel hermoso que nos cuidará y estará con nosotros", finalizó Yaneth.

En diciembre de 2019, unas semanas antes de que saliera del programa, Magda se dijo contenta y orgullosa del trabajo de Yaneth y compartió que no habría una suplente pues la sección se había hecho pensada para ella.

"Con Yaneth estoy muy contenta porque se va con un sueño cumplido, ella y yo establecimos que íbamos a trabajar por dos años, se acaba nuestro contrato y ella decide ir a buscar un sueño personal y profesional a Estados Unidos el cual me parece muy conveniente. La apoyo, la quiero y la respeto y sé que la vida nos va a volver a juntar", dijo en aquel momento a EL UNIVERSAL.

Desafortunadamente, la productora fue encontrada sin vida en su casa la mañana de este domingo.