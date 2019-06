Yalitza, reprobada en baile

Yalitza Aparicio podrá estar nominada al Oscar, pero en cuanto a baile, está reprobada. Cuenta que cuando grabó el promo para la Guelaguetza, debieron repetir varias veces la escena porque no le salían los tres pasos que debía ejecutar. Además, causó cierta molestia porque mientras a todos les dieron llamado en locación desde las 5:00, a ella la citaron a las 10:00 horas. Por lo menos ya advirtió que no bailará el mero día.

La tierna explicación de Yuri

Mientras grababan un fragmento del nuevo reality show de Televisa ¿Quién es la máscara?, la producción tuvo que hacer una pausa porque faltaba una de las jueces en la toma: Yuri. Momentos después, la cantante apareció en el escenario y se disculpó como sólo ella sabe, diciendo “Ya ya, ya volví, fui a cagar”.

Le salió descarriado el hijo a Rodrigo Murray

Rodrigo Murray dice que trató por todos los medios posibles que su hijo de nueve años fuera un niño de bien, es decir, que no fuera actor y que no le fuera al Cruz Azul, sin embargo, su hijo es actor y le va a ese equipo, por lo que no le queda más que acompañarlo en el camino, como el domingo pasado que se estrenó como protagonista de Peter Pan, y Rodrigo y toda la familia le fueron a echar porras y luego a celebrar el Día del Padre.