A Yalitza le gusta el terror pero es “muy miedosa”

Yalitza Aparicio, quien saltó a la fama por su participación en "Roma", película dirigida por Alfonso Cuarón, protagoniza su segunda película, “Presencias", de Luis Mandoki y esta vez en el género de terror: "Me encanta el género, me encanta que me mantengan ahí en la angustia, lo volvería a hacer una y otra vez, porque siempre sigues aprendiendo de cada una de las cosas que vas realizando", pero reconoce, aquí entre nos, que es “muy miedosa. Soy la típica que apaga la luz, corre y se tapa con la cobija hasta la cabeza".

Convocan a cientos de extras para “Pedro Páramo”

El casting para la nueva versión fílmica de la película “Pedro Páramo” ha convocado a cientos de personas en San Luis Potosí, donde todo parece indicar que se realizará gran parte de la producción de Netflix. El físico, nos cuentan, no es tan importante para ser extra, pues se pide a gente de tez blanca y morena, entre 30 y 50 años de edad, sólo con la advertencia de no tener tatuajes en el rostro. Rodrigo Prieto, quien será el director, también anda delineando al elenco principal, al cual han ido varios actores, pues la idea es arrancar rodaje en noviembre.



Foto: Instagram



Alejandro Suárez extraña a su hermano pero no lleva prisa por irse

Alejandro Suárez, quien actualmente radica en Morelos, dice que cada que camina por las calles intenta hablar con su hermano Héctor, fallecido hace dos años. A cada rato ve al cielo y lo nombra para saber cómo se encuentra. El comediante, de 81 años, sabe que algún día se reunirá con él y con Manuel "Loco" Valdéz y Héctor Lechuga, a quienes considera sus hermanos en la actuación y también extraña. Pero eso sí, advierte con humor, aún no desea alcanzarlos.



Foto: Instagram

