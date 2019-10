Yahir se levanta para musical de Mecano | El Universal

[email protected]

Afrontar lesiones, mejorar su baile y canto y su condición física es lo que hace Yahir para lucirse sobre el escenario del nuevo montaje de la obra musical Hoy no me puedo levantar, en la que actuará junto a Belinda.

“Me estoy preparando mucho, es una puesta en escena que requiere esfuerzo, mucho baile, mucho canto, entonces ahorita estoy dándole duro tratando de agarrar la mayor condición”, comentó el intérprete de “Viviré”.

Yahir sufrió una lesión en la rodilla pero eso no ha impedido continuar trabajando. De hecho, el cantautor sonorense, de 40 años, está listo para ofrecer un concierto el próximo 30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

“Este año me operé de la rodilla izquierda, entonces estoy esperando que no me de lata por decirlo de alguna manera. Estoy tratando de hacer un gran team con la producción, que ya la conozco, que es de mi querido Alex Gou”, detalló.

Dijo que le emociona actuar en el musical junto a Belinda, quien fue su compañera en el jurado de La voz, que produjo Azteca.

“Tuvimos una química tremenda y ahora queremos generar lo mismo”, detalló el cantante, quien hará el papel de Mario en el musical que se espera llegue en enero.

Opina sobre Culiacán

El solista expresó su punto de vista respecto al narcotráfico y los eventos sucedidos en Culiacán, con el arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

“Son muy complicadas las situaciones que se viven ahí. Yo pienso que (la liberación de Ovidio Guzmán) es para no hacerle un daño a un pueblo inocente”, consideró.

“No sé si en cuestiones de estrategia era lo mejor, funcionaba en aprehender a esta persona, era de esa manera, o se debió haber hecho buscando una manera más fina para lograrlo, aunque definitivamente el caos no lo iban a poder impedir”.

El cantante habló con la prensa en medio de las grabaciones del programa Me caigo de risa, de Televisa, en donde participará como invitado en el especial del Día de Muertos, haciendo bromas y en concursos.