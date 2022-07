"Ya ganaste otro papá": así acogió el "Negro" Araiza a la novia de su hija Camila

Raúl Araiza tiene claro el pensamiento hacia su hija Camila, quien la semana pasada se destapó públicamente como integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ y novia de una modelo: "siempre ha sido muy valiente".

"Camila siempre ha tenido ganas de vivir su vida como ella ha querido. Nos amamos profundamente, la admiro por valiente,siempre ha sido muy valiente en su forma de pensar", indicó el consuctor durante un encuentro con la prensa.

El domingo pasado, un día después de la Marcha del Orgullo, Camila, fotógrafa de 25 años, ocupó sus redes sociales para hablar de su orientación sexual, agregando una serie de fotografías al lado de su pareja, la modelo Camila Solórzano.

"Ya no tengo miedo de ser yo", expresó la hija de Araiza.

Ahora el conductor de Hoy y actor en telenovelas como Cadenas de amargura, dice que siempre ha apoyado a sus hijas e impulsado para que vivan felices.

"Hay papás que son muy duros con esta situación, yo sí creo deben reflexionar si quieren llenar sus expectativas o quieren que sean felices sus hijos", dijo.

"Los adultos debemos de romper con esos moldes con los que nos educaron. Yo he sido muy tradicional dentro de todo, pero amo a la comunidad profundamente, tengo grandes amigos y grandes experiencias, se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera", apuntó Araiza.

"El Negro" aseguró que junto con su ex pareja Fernanda, madre de Camila, le han hecho patente su apoyo a la joven.

Recordó que antes del fin de semana pasado, su hija les había revelado su orientación, recibiendo como respuesta que cuando estuviera lista, lo dijera públicamente.

Y comentó que ya han hablado con la novia de Camila, a la que considera una tipaza.

"Le dije: ya ganaste otro papá y otra familia. Fernanda y yo le decimos (a su hija) 'cuídala mucho, porque esta sí vale la pena, no como tu exes'", narra.

