Dice el refrán que “de la calumnia, algo queda” y esto parece aplicar a la perfección para el director de cine Woody Allen, quien tras ser acusado de abuso sexual a su adoptiva hija Dylan cuando ella tenía siete años, su carrera se ha visto empañada, pese a que el neoyorkino no ha dejado de trabajar y fiel a su estilo hace un filme por año.



Hasta el momento no se le ha comprobado a Allen ninguna de las acusaciones de abuso, sin embargo algunos de los actores que antes habían trabajado con el realizador de “Annie Hall” parece que han optado por ser políticamente correctos y han marcado distancia de él.

Parecen lejos aquellos días en los que cualquier actor incipiente o consagrado daría lo que fuera por trabajar bajo las órdenes de Woody. Aquí un listado de aquellos que consiguieron fama y reconocimiento junto a Allen y hoy no quieren que sus nombres se liguen al ganador de cuatro premios Oscar.

Natalie Portman

La actriz ganadora del Oscar trabajó junto a Allen cuando ella apenas tenía 15 años en el filme “Todos dicen I Love You” en 1996. Ahí Portman daba vida a Laura Dandridge en esta comedia de política y sexo situada en Nueva York, Venecia y Paris. Tras los escándalos, la actriz ha declarado que lamenta que en su filmografía está el nombre de Woody.

La actriz también tuvo palabras en cuanto a estas acusaciones durante una entrevista con Oprah Winfrey declarando: “yo te creo Dylan. Yo te creo”.

Ellen Page

La estadounidense participó en el filme de Allen “A Roma con amor” y cuando le fue preguntado sobre su experiencia con el realizador confesó que trabajar para Woody fue la decisión que más lamenta de su carrera. La actriz escribió: “me avergüenzo de haberla hecho. Todavía tenía que encontrar mi lugar y no era quien soy ahora y me sentí presionada porque desde luego que hay que decirle que sí a una película de Woody Allen”.

Colin Firth

El actor inglés trabajó con el neoyorkino en “Magia a la luz de la luna” en 2014 pero tras ver la entrevista que Dylan Farrow había dado a la CBS, Colin renunció públicamente a Allen y a trabajar con él. El actor le confirmó a The Guardian que nunca más estaría en un filme de Woody. “Nunca volveré a trabajar con él”, dijo Firth en enero de 2018.

Evan Rachel Wood

La rubia actriz de 33 años trabajó con Allen en “Así pasa cuando sucede” (“Whatever works”) y tras ser una de las defensoras del movimiento #MeToo, lamentó haber sido parte de la película de 2009 en la que dio vida a la adolescente Melodie St. Ann Celestine.

“No lo volvería a hacer; desafortunadamente leí la carta de su hija años después de haber trabajado con él”, comentó la actriz de 33 años.

Mira Sorvino

La actriz es uno de los pilares del movimiento #MeToo tras denunciar a Harvey Weinstein. Sorvino protagonizó “Poderosa afrodita”, uno de los filmes más icónicos de Allen y que puso en el mapa a Mira, pese a ellos la actriz se ha hecho a un lado del director, dijo que después de saber la historia de Dylan.

Sorvino detalló que escribió una carta en apoyo a Dylan Farrow, quien acusa al director de abuso. Sorvino fue una de las víctimas del poder de Harvey Weinstein.

“Confieso que cuando trabajé para Woody Allen era una actriz joven e ingenua. Me tragué el retrato de tus acusaciones de abuso contra tu padre como una ramificación de la retorcida batalla por la custodia entre Mia Farrow y él, y no miré más allá de la situación, algo que lamento terriblemente. Por esto también le debo una disculpa a Mia”, dijo Sorvino en la carta publicada en The Huffington Post.

Timothée Chalamet

El actor de 24 años trabajó con Allen en “A Rainy Day in New York” en 2019 y tras la acusación en contra de Woody se unió a las voces que se arrepienten de haber trabajado con el neoyorkino y por ello donó su salario para apoyar la causa.

“Este año ha cambiado la forma en que veo y siento sobre muchas cosas, ha sido un aprendizaje emocionante y, por momentos, iluminador. Hasta este punto, he elegido proyectos desde la perspectiva de un joven actor tratando de seguir los pasos de actores con más experiencia que admiro. Pero estoy aprendiendo que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo, esto se ha vuelto más claro para mí en los últimos meses, al haber presenciado el nacimiento de un poderoso movimiento que pretende acabar con la injusticia, la desigualdad y sobre todo con el silencio”, dijo tras tomar la decisión de no volver a trabajar con el director.

