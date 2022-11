Win Butler, vocalista de Arcade Fire, es acusado por quinta vez de supuesto abuso sexual

Win Butler, vocalista de Arcade Fire, se convirtió en tendencia esta mañana porque circula en redes un nuevo señalamiento de supuesto abuso sexual, el cantante ya había sido señalado por cuatro personas, ahora, una quinta se suma a la lista que ha puesto a la agrupación canadiense en el centro de la polémica.

El nuevo testimonio resguardó su identidad con el nombre de Sabina, asegura que cuando conoció a Win Butler en 2015, ella era estudiante, asistió a una fiesta y ahí se besaron, después, el conacto siguió entre ellos, pero la relación se convirtió en algo "abusivo", un tipo de relación meramente sexual con un alto nivel de insistencia por parte de él, contó Sabina al medio estadouidense Pitchfork; en esa relación, el canadiense solía convertir cualquier conversación en insinuaciones sexuales.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante", relató.

En agosto, inició la polémica para Win Butler a raíz de un reportaje con testimonios de cuatro personas que denunciaban haber sufrido acoso sexual entre 2016 y 2020 por parte de Win Butler, líder del grupo.

Tres mujeres y una cuarta persona de género no binario contaban entonces con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, unos 20 menos que los que tenía el músico cuando, según su testimonio, este se aprovechó de su fama para establecer contactos que él en un comunicado calificó de "consensuados".

Como consecuencia, varias emisoras radiofónicas de Canadá dejaron de programar su música. El efecto más notable, no obstante, fue el abandono de la gira de la artista Feist, quien debía ejercer como telonera, tal y como figura en muchos de los carteles pegados por Madrid.

Arcade Fire lanzó es te 2022 "WE", su sexto disco de estudio.

*Con información de EFE.



