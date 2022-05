A inicios de enero, William Levy y Elizabeth Gutiérrez pusieron punto final a su matrimonio de casi 19 años, el actor publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que borró minutos después, en el cual explicaba que a pesar de que él y Elizabeth ya no fueran pareja, seguirían siendo una familia por los hijos que tienen en común.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", fue lo que escribió William Levy, sin imagen alguna acompañando la publicación.

Cuatro meses después de este anuncio, que al parecer esta vez sí va en serio, el cubano compartió unos mensajes de reflexión en su cuenta de Instagram con los que sus fans piensan que Levy podría estar extrañando a su ex, pues en uno de ellos se lee: "Que sea eterno tdo aquello que nos hace bien y nos da felicidad".

Lee también: Derbez dice estar vetado en Televisa: "Quiero entender que es por el Tren Maya"

El otro mensaje habla del amor, la amistad, la vida y la felicidad.

Actualmente, el actor estadounidense de origen cubano, trabaja en la serie "Montecristo", una adaptación contemporánea del clásico de Alejandro Dumas ambientada en La Habana, Miami y Madrid.

Una pareja con muchos tropiezos

La historia de esta pareja comenzó en 2002, cuando ambos participaron en el reality "Protagonistas de novela", comenzando casi inmediatamente su noviazgo, en 2003 deciden unir sus vidas en matrimonio y tan sólo tres años después le dieron la bienvenida a su hijo Christopher Alexander, pero en esta etapa vino una primera separación, debido a que se dio el rumor de un romance entre él y Maite Perroni, mientras protagonizaban Cuidado con el ángel (2008), pero después se le ligó con Jacqueline Bracamontes, su coprotagonista en Sortilegio (2009).

Lee también: Rostro de Kate del Castillo desata críticas

Después volvió haber un acercamiento entre ellos y finalmente una reconciliación, así llegó su hija Alexandra en el 2010. El gusto les duró muy poco porque nuevamente Levy se le involucró con una colega, esta vez con Bárbara Mori, así que Elizabeth dio a conocer su decisión en un comunicado.

"He tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio, me debo respeto ante todo como persona mujer y madre”, expresó la actriz en 2011 respecto a su separación.

Pero el amor pudo más y decidieron darse una nueva oportunidad, la cual aparentemente terminó en enero, según el mensaje de Levy, quien también escribió en una de las historias de Instagram: "Listo para un nuevo capítulo en mi vida".

En sus redes sociales, Elizabeth Gutiérrez posteó recientemente una foto en la que aparece con sus dos hijos.

rad