Will Smith y otros famosos señalados por violentos

Ha pasado más de una semana y Will Smith sigue siendo noticia desde que golpeó al comediante Chris Rock, tras molestarse por el comentario que hizo sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, durante la entrega de premios de la Academia.

Aunque se —medio— disculpó esa misma noche durante su discurso de agradecimiento, luego de recibir el Oscar como Actor, y luego lo hizo nuevamente, ya incluyendo a Chris Rock en la disculpa, vía Instagram, y finalmente anunció que se retiraba como miembro de la Academia, esto no ha sido suficiente, pues su reputación se ha visto afectada por su temperamento explosivo.

Atrás han quedado sus logros como histrión y hoy todo lo que se habla de él es en torno a su agresividad y su mala manera de manejar sus arranques de ira, uniéndose así a la lista de famosos que son considerados violentos.

Kanye West

Si de famosos agresivos hablamos, debemos empezar por mencionar al exesposo de Kim Kardashian. El cantante Kanye West, o Ye —como ahora se hace llamar— ha protagonizado en más de una ocasión algún acto violento.

De los incidentes más recientes fue cuando atacó a un fan que lo esperaba afuera de un centro nocturno de la zona de Soho Warehouse, en la ciudad de Los Ángeles. Tras pedirle un autógrafo, Kanye reaccionó violentamente, lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo.

Testigos grabaron los hechos. Kanye fue acusado de agresión y sigue bajo investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos.

De encontrarlo culpable podrá ser sentenciado a seis meses de prisión, pues se le acusa por un delito calificado como menor.

Mel Gibson



En 2010, el actor Mel Gibson logró llegar a un acuerdo con su entonces pareja, Oksana Grigorieva, luego de que ella lo acusara de violencia intrafamiliar. De acuerdo con la mujer de origen ruso, mientras ambos discutían en su domicilio particular, el histrión la abofeteó.

Ella inmediatamente llamó a las autoridades y lo acusó de violencia doméstica. Durante la disputa, ambos solicitaron órdenes de restricción, en las que ninguno podría acercarse al otro.

“Le di una bofetada a Oksana con la mano abierta en un intento de devolverla a la realidad”, declaró Mel a las autoridades.

Finalmente, aunque Gibson reconoció haberla golpeado, consiguió llegar a un acuerdo para que la demanda no procediera, y es que en el pasado ya había sido señalado de haber manejado en estado de ebriedad y de haber lanzado comentarios antisemitas contra un policía cuando intentaba arrestarlo.

Taryn Manning



Aunque nos robó el corazón cuando personificó a la presa Tiffany Doggett, en la famosa serie Orange is the new black, en la vida real parece que la personalidad de Taryn Manning es completamente distinta.

En más de una ocasión, la actriz ha sido señalada como violenta. Una fue por parte de una examiga, quien la acusó de haberla amenazado de muerte. De estos hechos, ambas solicitaron órdenes de restricción, así que entre ellas no se podían acercar. Sin embargo, Taryn desacató la orden, por lo que fue citada a una audiencia a la que no acudió, por lo que un juez solicitó su inmediato arresto.

En otros hechos, Holly Martman, su maquillista, también la demandó por violencia, luego de que la actriz la agrediera en su departamento de Nueva York. Por estos mismos hechos, se le prohibió a Manning acercarse a su exmaquilladora.

Mark Wahlberg

Aunque ya pasaron más de 30 años, no debemos olvidar que el famoso actor Mark Wahlberg estuvo preso por violencia. Fue en 1988 cuando, siendo un menor de edad, agredió a dos hombres, cuando pertenecía a una banda de pandilleros.

De los hechos, uno de los hombres perdió un ojo y el otro resultó con lesiones.

Sólo por ser menor de edad, Mark pasó únicamente 45 días en prisión, aun cuando se le señaló de ladrón, pandillero y agresor.

Meses antes de dicho incidente, ya había sido señalado de haber lastimado a un grupo de niñas de raza negra a quienes, además de lanzarles piedras, insultaba con comentarios racistas al amenzarlas de quererlas matar.

Aunque ha intentado por todos los medios desaparecer su pasado delictivo, el actor de 50 años sigue viviendo con ese estigma.

Courtney Love



Quien fuera la esposa del fallecido cantante Kurt Cobain, vocalista de la banda Nirvana, ha estado en más de una ocasión envuelta en escándalos de violencia.

Uno de ellos, cuando fue acusada de negligencia peligrosa y ataque, luego de haber golpeado a unos de sus seguidores durante una presentación, en la ciudad de Nueva York, al agredirlo con la base del micrófono.

En Los Angeles también ha estado en la mira de las autoridades, una de esas ocasiones cuando se abalanzó contra Kristin King, una conocida, a quien agredió sin razón aparente.

De acuerdo con las declaraciones de la presunta víctima, ella se encontraba dormida en la sala del productor Jim Barber, quien era el entonces novio de Courtney.

Tras una discusión entre ambas, Love se le lanzó encima, la golpeó, le jaló el pelo, le oprimió los senos y le lanzó una botella de whisky que le dejó heridas en el rostro, por lo que se vio obligada a denunciarla.

Otros casos por los que Courtney Love ha sido juzgada han sido por posesión de drogas, pero esa es otra historia...

