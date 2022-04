Will Smith sana su espíritu lejos de su esposa Jada Pinkett

Will Smith ha sido fotografiado por primera vez desde la noche de los Oscar 2022, cuando el ganador del premio al Mejor Actor abofeteó a Chris Rock en el escenario del Dolby Theater de Los Ángeles por una broma dirigida a su esposa, Jada Pinkett Smith.

La estrella de “King Richard” parecía estar muy animado y se le vio sonriendo con los fanáticos, tomándose fotos y saludando a los espectadores en un aeropuerto privado el sábado en Mumbai, India, según se aprecia en un video difundido por Entertainment Times, un sitio web dedicado a noticias de la industria del cine en el país asiático.

Aunque se desconoce el propósito del viaje de la estrella, es probable que sea un escape espiritual para el actor, quien fue excluido de todos los eventos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas durante 10 años después de agredir públicamente a Rock.



Lo que pasó tras la bofetada

Al día siguiente del suceso, la estrella de “Men In Black” se disculpó con Rock y con la Academia por lo ocurrido. “Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de mi esposa Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Smith luego se disculpó con “la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que miraban en todo el mundo”, así como con “la familia Williams y mi familia King Richards”.

“Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, concluyó. “Soy un trabajo en progreso”.

Smith renunció preventivamente a la academia a principios de abril durante el período previo a la reunión y dijo que aceptaría cualquier castigo que imponga la academia.

Su viaje se da días después de que Jada, su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris regresaran a su talk show "Red Table Talk" en el que a través de un breve mensaje insinuaron que en un futuro abordarán el controvertible tema de Will Smith y su golpe a Chris Rock.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la sanación profunda… Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra sanación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces, seguiremos ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro impresionante primer invitado. Gracias por acompañarnos, Jada”, dijo Banifeld-Norris.

Más intimidades salen a la luz

El cachetazo de Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar el 27 de marzo generó un efecto dominó respecto a la intimidad del matrimonio del actor de Rey Richard con Jada Pinkett, ya que muchas de sus vivencias cobraron otra dimensión.

Luego de que salieran a la luz testimonios en los que la actriz aseguraba que nunca quiso casarse con su marido y que lo ha llegado a considerar un ególatra, ahora resurgieron nuevos relatos de Jada de su programa familiar Red Table Talk. En una de las emisiones, la actriz contó que fue adicta a la pornografía y alertó sobre dicha patología.

“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, reveló, y brindó detalles sobre cómo el momento de su vida en el que se encontraba la condujo a lo que ella considera, en retrospectiva, una “adicción”, término que asegura no emplear “a la ligera”.

Pinkett, antes de casarse con Smith, estaba atravesando una compleja etapa, en la que consumía drogas de toda clase y mantenía relaciones sexuales compulsivamente.



