Wes Anderson sólo cree en los actores

Cannes.— La pasión de Wes Anderson por su trabajo en el set es algo que, sin duda, se refleja en los actores de su nueva película, Asteroid City, rodada en España.

Así lo hizo ver su elenco en entrevista con EL UNIVERSAL, como su colaborador y protagonista, Jason Schwartzman.

“Llevo 25 años de conocer a Wes y trabajar con él y siento que está ahí, en la película, porque hay tanta complicidad, que con una mirada, con un movimiento de él, sé lo que está pensando”, reflexionó el actor, para quien el director tejano y Roman Coppola escribieron esta película.

“Pensar que fue algo para mí me conmueve”, aseguró el intérprete horas antes de la premier mundial de este filme western.

Tras la proyección y la ovación recibida, se le vio emocionado hasta las lágrimas, al igual que al resto del equipo, que hizo de la noche del martes una fiesta Hollywoodense, cuando los actores bajaron desde un autobús acompañados su director a la alfombra roja del Gran Teatro Lumière.

En el filme, Schwartzman se pone en un doble papel. Por un lado, está su rol como fotógrafo de guerra (Augie Steenbeck) y por el otro, como un actor (Jonas Hall) que va a interpretar, precisamente, a ese fotoperiodista en la película dentro de la película, para la que la producción americana montó un set en Chinchón, a las afueras de Madrid.

En la cinta, que se ubica en una ciudad ficticia del suroeste americano en 1955, Jason (Augie) comparte pantalla con Scarlett Johansson, quien encarna a una estrella de cine llamada Mitch.

“El proceso de filmación de Wes es como la preparación para hacer teatro en vivo. Estás en ello siempre porque crea todo el entorno. Es un espacio físico, tangible y utilizable. Como actor es muy gratificante tener una oportunidad así”, compartió la actriz en la rueda de prensa oficial, llevada a cabo ayer.

Tanto Augie como Mitch son padres que acompañan a sus hijos a un campamento de verano, quienes forman parte de los Stargazer, los cadetes espaciales que junto con otros tres niños van a recibir el premio que han ganado por sus proyectos científicos.

Dicha premiación ocurre en la celebración del fin de semana para el Día del Asteroide, que se conmemora el 27 de septiembre, fecha en la que el meteorito de las Llanuras Áridas hizo impacto en la Tierra.

“Ella (Scarlett) es impresionante, magnífica. Siempre está lista para ponerse en personaje en nada de tiempo. Es una actriz innata”, expresó Jason.

Además de Johansson, en la conferencia estuvieron Maya Hawke, Bryan Cranston, Stephen Park, Jeffrey Wright, Rupert Friend y, por supuesto, el realizador Wes Anderson.

Una mirada extraterrestre

El gran acierto de Asteroid City, consideran los actores, es que el largometraje está envuelto en la belleza visual y plástica de Anderson, quien a través de una mirada amorosa hacia el hacer de los artistas y su mundo, hace una metáfora de la sociedad estadounidense.

A través de un gran set, en donde todos los personajes saben que habitan un pueblo lleno de cosas falsas, pero en el que a su vez replican los sistemas y procedimientos absurdos del país, el filme aborda, con tono de comedia, un imperio en decadencia, al que sólo lo interrumpe la llegada de un extraterrestre.

Con una risa tímida, a la que hizo eco la sala de prensa, el realizador contestó lo que cree él de los extraterrestres:

“No confiaría en mis opiniones sobre eso de ninguna manera significativa. La investigación que se ve en la cinta, por más extensa que fuera, no es algo que encontrarás en la Academia.

“Stephen Hawking insiste en que es numéricamente improbable que no haya vida extraterrestre. Pero realmente, no, no creo en ellos”, dijo con humor.

Asteroid City llegará el 15 de junio a salas mexicanas.