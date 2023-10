Wendy Guevara goza de fama pero admite: "no soy un robot de felicidad, ni un payasito"

Algo que caracteriza a la influencer Wendy Guevara es su alegría y buen humor, sin embargo aclaró que en su vida real fuera de cámaras no siempre es así, que comete errores como cualquier ser humano, que sufre y tiene momentos difíciles, de estrés.

Es por esto que su nuevo reality “Wendy: perdida pero famosa”, disponible en la plataforma ViX mostrará una faceta aún más íntima de lo que vive en su cotidianidad, lo cual ayudará para que sus fans la conozcan aún más.

“Ustedes me vieron ahí totalmente transparente en 'La casa de los famosos', esto va a ser un poco similar pero con más intimidad en donde las cámaras entran a mi casa, conocen a mi familia, mis amigos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me como y lo que no me gusta comerme”, expresó.

La ganadora de “La casa de los famosos México” comentó que nunca se imaginó tener la fama con la que ahora cuenta, pues dijo que creció viendo las telenovelas y los programas, pero nunca se le ocurrió que ella estaría en las pantallas.

“Este reality verán a las personas que me conocieron desde pequeña. Se ven errores que yo tengo en la vida porque soy humano, soy una persona sumamente normal, no soy un robot de felicidad que siempre voy a estar como payasito.

“Si en La casa de los famosos vieron que andaba riéndome y jugando es porque no tenía problemas, ni quedar mis pagos, pero acá sí hay un poquito de estrés”, declaró durante la presentación de este show.

Wendy Guevara tiene mucho trabajo

A la también cantante le gustaría tener una segunda temporada y por el momento tiene 36 fechas agendadas alrededor de la República Mexicana a donde va a difundir su música; en algunos lugares sí se ha sentido acosada.

“A veces los lugares donde me presento hay alcoholito, hay cervecitas y se empieza a poner más intenso la gente y cada vez más y más, pero yo soy ese tipo de gente que me pongo intensa, entonces no me puedo preocupar porque yo puedo decir: no me metas la mano tanto.

“Me han tocado, hace poquito un chavo, me agarró sí sentí un poco de acoso, pero también él dijo que era un fan, pero también hay que medir”, señaló a los medios al tiempo que recibió la placa con el botón dorado de YouTube y llegó sentada en un trono.

Respecto al pleito que trae con Libertad Palomo en el que ésta la ha criticado, la ha llamado "corriente" e incluso se habló de una posible demanda contra la instagramer por una supuesta amenaza de muerte, Wendy reacciona:

"Que Dios la bendiga a la señora, yo nunca dije nada en mala onda, no la conocía, no son de mi generación, ni yo la de ellas, yo la respeto, cada quien tiene su trayectoria; yo nací en redes sociales y yo estoy en mi escándalo".

