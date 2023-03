The Weeknd se prepara para debutar junto a Jenna Ortega en un largometraje: Esto se sabe

Los 139 premios de 423 nominaciones y sus rotundos éxitos musicales parece que fueron poco para Abel Tesfaye, el cantante mejor conocido como The Weeknd, pues ahora explorará una nueva faceta y entrará al mundo cinematográfico de la mano de la estrella de “Wednesday”, Jenna Ortega, y del actor nominado al Oscar por "The Banshees of Inisherin", Barry Keoghan, ¿de qué se trata?, te contamos.



El actor irlandés Barry Keoghan llega a los 29º Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla en el Fairmont Century Plaza en Century City, California, el 26 de febrero de 2023. Foto: AFP/VALERIE MACON, Archivo El Universal.

Resulta que el intérprete de “Blinding Lights” protagonizará un largometraje que fue escrito por él mismo y que además está produciendo.

El proyecto es todo un misterio aún, ya que de acuerdo con “Variety”, se conoce que se está filmando en Los Ángeles y también está siendo dirigida por Trey Edward Shults, el cineasta de “Waves" y "It Comes at Night", sin embargo, en cuanto a la trama, el nombre y la fecha de salida, no hay información.

A pesar de los pocos detalles, lo que tiene sorprendidos a algunos fanáticos es la participación de Ortega y Keoghan debido a que son considerados como un elenco de primer nivel.

El portal señala que en la producción también participará Tesfaye Reza Fahim, como coguionista, además de Kevin Turen (cinematografía) y Harrison Kreiss, quien será el encargado de componer la música junto a The Weeknd.

Entre otros proyectos que se esperan del famoso está la serie de HBO "The Idol", que está co-creada con Sam Levinson y Fahim de "Euphoria".

“The Idol” es una historia dramática ambientada en la turbulenta y competitiva industria musical y el mundo hollywoodense.

Una estrella del pop en ascenso, interpretada por Lily-Rose Depp, hija del actor Johnny Depp, se encuentra con el dueño de un popular club: encarnado por la voz de “Save Your Tears”, tras esto, comienzan a desarrollar una relación íntima en la que ella conocerá el lado oscuro del emprendedor.

Otras participaciones de The Weeknd

En el 2019, el cantante tuvo una aparición en la cinta “Diamantes en Bruto” de Netflix, The Weeknd estuvo a lado de un elenco de reconocidas personalidades como Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel, Judd Hirsch, Eric Bogosian y Adam Sandler.