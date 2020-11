The Weeknd explota contra los Grammy y los llama corruptos

Luego de que se revelaron las nominaciones para la próxima entrega del Grammy y The Weeknd no obtuviera ninguna, en un año en el que el canadiense dominó las listas de popularidad con su disco “After hours”, el artista explotó en contra de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a quien llamó corrupta.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes”, comentó el músico a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje que hasta la noche del martes ya registraba 400 mil likes y casi 200 mil retweet hace referencia al método por el cual dicha institución elige a sus nominados anualmente y que siempre es algo que se hace en secreto, al no revelar las identidades del comité ni decir por quién se votó públicamente.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...

— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020