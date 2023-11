Waddingham canta a la magia y esencia navideña

Hannah Waddingham, la actriz de Ted Lasso, tiene un recuerdo agridulce de la Navidad que nunca se le borrará de la cabeza.

Cuando acababa de dar a luz a su pequeña hija Kitty decidió hacerse cargo de la cena de Nochebuena para toda la familia, pero en cuanto comenzó con el proceso se dio cuenta que, con una bebé de cinco meses, sería muy difícil, sin embargo, siguió adelante con el reto, hasta que uno de sus familiares acudió en su auxilio.

“Estaba tratando de ser como la jefa en esta festividad, tomar las riendas”, recuerda Waddingham, en entrevista.

“Ahí estaba yo con mi hija en mi cadera intentando hacerlo, nunca olvidaré lo abrumada que me sentí hasta que mi hermano entró en la cocina y dijo: ‘Ya lo tengo. estoy aquí contigo’ y entonces estaba llorando y cocinando, lloraba de amor por mi hija y por mi hermano al mismo tiempo. Nunca lo olvidaré, porque fue como si me levantaran cuando me estaba adelantando un poco”, cuenta.

Para Hannah, ese apoyo y ese tipo de cariño son parte de la esencia de la Navidad, una de sus épocas favoritas.

“La Navidad es amigos y familiares alrededor, relajamiento, comida, buen vino, buena compañía, y música. Es un estado en el que te preguntas: ¿qué más se puede pedir?”, define.

Para materializar su idea de esta festividad es que aceptó participar en el nuevo especial navideño de Apple TV+ llamado Una Navidad con Hannah Waddingham, en el que, desde un escenario de teatro ambientado con los elementos más típicos de la época, Hanna interpreta clásicos junto al Coro Nacional de la Ópera Inglesa, algo que para ella resulta familiar, pues su mamá fue la cantante de ópera Melodie Kelly.

“Puede que mi mamá esté jubilada, pero una cantante de ópera es siempre una cantante de ópera y por supuesto que revisaba mi voz y fue increíble para ella ver al Coro Nacional subir al escenario conmigo. Varios miembros en ese escenario estaban allí cuando mi mamá cantaba, entonces para mí era como tener a mis tíos y tías a mi alrededor”, relata.

“What Christmas means to me” y “The man with the bag” son algunos de los temas que la actriz de teatro musical interpreta en este especial que se estrena mañana.

Aunque ha destacado por su desempeño en series de tv, asegura que el teatro, donde comenzó su carrera, es su zona de confort, por eso decidió dedicar este show a su madre y a su hija.

“En mis huesos, mi sangre, si me abren como a un árbol, verían música y teatro brotar. La tv fue salir de mi zona de confort; afortunadamente fui aceptada, pero este es mi torrente sanguíneo”.