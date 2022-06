Voz del Sr. Burns enfrenta problemas de salud; agradece apoyo de fans

El actor de doblaje Gabriel Chávez, conocido por interpretar personajes como el del señor Burns en “Los simpson” y el abuelo Phil en “¡Oye, Arnold!”, enfrenta un momento complicado de salud, por lo que agradeció el apoyo a sus seguidores en redes sociales.

El actor de 76 años realizó un en vivo en Facebook para detallar su estado de salud, luego de que el pasado 11 de junio tomara el mismo medio para pedir a sus fans que compraran los productos de su tienda con el fin de ayudar los “gastos tan fuertes” que debía solventar.

“La respuesta ha sido increíble, no me la creo, estoy tan agradecido. Sí, me puse muy mal, me dio mucho miedo”, señaló el actor de doblaje.

Lee también: Cuquita, viuda de Vicente Fernández, denuncia a Televisa: "la victimizaron"

Chávez, que tuvo que a esa vía por la falta de trabajo en cine y tv, explicó que su malestar empezó con una fiebre muy alta, debilidad, cansancio e incluso se le trabó la lengua.

Si bien en un inicio pensó que era Covid-19, esto quedó descartado. Al acudir al hospital, le dijeron que sus órganos están en perfecto estado a excepción de los riñones, donde tiene múltiples quistes que al parecer son benignos.

Detalló que le realizaron unos estudios de los que en breve dará a conocer los resultados: “Quiero que sepan todos ustedes, sin excepción, que gracias a ustedes, a su cariño, a su solidaridad, apoyo y generosidad, yo salí adelante, estoy con medicamentos”, dijo.

“Soy un hombre muy fuerte, que en mi actitud ante la vida siempre lo demostré. Siempre toda mi vida he sido un hombre muy positivo, lleno de amor para todo mundo, yo soy de esa gente que ama porque me aman”.

Gabriel Chávez dio voz a Charles Montgomery Burns (Sr. Burns) en la serie animada “Los Simpson” de la temporada 1 a la 15; posteriormente regresó para la número 32.

En “¡Oye, Arnold!” interpretó al abuelo del protagonista durante las cinco temporadas y ha trabajado en otros títulos como “La vida moderna de Rocko” y “El nuevo show del pájaro loco”.

Lee también: Chris Evans critica a los disgustados con la escena LGBT en "Lightyear": "Morirán como dinosaurios"