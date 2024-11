Primero fue Cage The Elephant que con distorsión en la voz salió al escenario principal ante 74 mil 416 asistentes este viernes en el Corona Capital con una voz a lo heavy metal, agresiva y aguda comenzó la fiesta en la primera noche del festival, con su vocalista Matt Shultz con todo y el pie y el brazo roto.

“Hola México los amo, me rompí el pie, este es el segundo show que doy así, es una situación jodida pero ustedes son geniales los amo, valen la pena para estar así aquí”, dijo Matt.

Sin embargo, pese a sus lesiones la voz principal de Cage The Elephant no escatimó esfuerzos, no se estuvo, caminó, bailó, movió la cabeza en todos sentidos, aunque siempre con su brazo escondido debajo de su chamarra de cuero.

Vocalista de Cage The Elephant sale a cantar a pesar de tener un pie roto y un brazo en el Corona Capital. Fotos: de Yaretzy M. Osnaya El Universal

Con su pierna derecha, también inmóvil caminó en el pasillo que lo llevaba cerca del público para poder transmitir su energía con una mirada enojada, un enojo que sacaba cantando golpeando el aire mientras cantaba, llenando la noche de ambiente, en un escenario lleno.

Con un público que aplaudió, bailó, se abrazo en grupo para brincar todos juntos al ritmo de los temas del grupo, gente que aplaudió al ver los miembros rotos del cantante que aún así lo dio todo.

Matt incluso brincó en un solo pie en distintos momentos del concierto mientras sus fans lo imitaban, pero en ningún momento se le vio ceder ante el ritmo y la exigencia del show. En cambio se le notó feliz, aunque una gorra y lentes le cubrían el rostro se le podía ver tranquilo, esbozando una leve sonrisa con su bigote rubio.

La entrega de Matt y la respuesta del público igualmente enorme que Matt llegó a las lágrimas, quitándose los lentes y mirando al público por un momento emocionado, desbordado, agradecido.

