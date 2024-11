El Corona Capital 2024 se realizará este fin de semana. Serán tres días repletos de música con artistas reconocidos y emergentes, quienes podrán a vivar el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Para agilizar el ingreso al festival y reducir la falsificación de boletos, Ticketmaster decidió implementar entradas digitales, que pueden guardarse en el celular y consultarse sin usar datos. Hoy en TechBit te explicamos cómo funcionan.

Cada vez son más los eventos que utilizan entradas digitales. Foto: Freepik

Así puedes descargar tus boletos para el Corona Capital 2024

El Ticketmaster SafeTix es una nueva modalidad de boletos que consiste en entradas digitales con un código de barras que se actualiza cada 15 segundos. Al no contar con un patrón único se reduce la falsificación o duplicación de boletos.

Cada vez son más los eventos que manejan este tipo de sistema y el Corona Capital 2024 es uno de ellos. Así que para entrar, necesitarás descargar tu entrada digital en tu celular y mostrarla en los filtros de acceso:

Para obtener tus boletos digitales basta con hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación Ticketmaster MX en tu celular. Puedes encontrarla en App Store o en Google Play Store.

Ingresa con tu cuenta de Ticketmaster y encuentra tu boleto en la sección “Mis eventos”.

Muestra tu boleto al momento de entrar al festival. Una vez que el escáner sea verificado, podrás entrar a la pista.

Ahora puedes mostrar tus boletos para el Corona Capital 2024 desde tu celular. Foto: Freepik

Si no cuentas con datos móviles o quieres ahorrarlos para publicar historias de tus artistas favoritos, no te preocupes. Los boletos SafeTix siguen funcionando aún cuando no tengas conexión a Internet, explica Ticketmaster en su portal.

Únicamente tendrás que abrir tu boleto en la aplicación de Ticketmaster para que se guarde automáticamente. Si deseas evitar cualquier imprevisto, puedes guardar tus accesos en la aplicación de Wallet de tu celular.

Ojo, se prohíbe ingresar con capturas de pantalla, videos o impresiones del boleto digital, ya que no hay manera de verificar su autenticidad con estos métodos.

¿Cómo asegurar tu acceso al Corona Capital 2024?

Además de guardar tu boleto tanto en la app Ticketmaster y en tu Wallet, hay otros puntos que debes considerar para entrar rápido al Corona Capital 2024:

Sube el brillo de tu pantalla para que los boletos sean más visibles.

Verifica que los elementos de tu boleto digital, como el código de barras, sean nítidos.

Muestra los accesos en un celular que no presente daños en la pantalla. Esto para evitar retrasos en el ingreso.

Si utilizas una mica anti-espía, retírala antes de que escaneen tus entradas.





