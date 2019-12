Vive será un puente entre dos mundos

De acuerdo al productor español Nacho Royo, el Vive Latino Zaragoza, quiere conservar el espíritu latino con bandas de rock y pop con las que inició el festival en México y además también será una primera edición que pretende cuidar de contaminar lo menos posible.

“Queremos conservar el espíritu latino con el que nació, el Vive es un gigante y aquí en España está dando sus primeros pasitos y quisimos recuperar ese espíritu inicial con el cual inició, con bandas de pop, rock y bueno también de las cosas que funcionan hay que aprender, así que la mejor manera de iniciar es hacerlo como nuestro hermano mayor del Vive Latino en Latinoamérica”, dijo Nacho Royo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante la primera edición del festival español que se llevará a cabo en 2020, se tiene contemplado que asistan un aproximado de 30 mil personas por día, por ello también se están preparando para contaminar lo menos posible, tratando de no usar emisiones de carbono.

“Prácticamente no va a haber emisiones, no va haber grupos electrógenos, ya que la electricidad que se consuma será por parte de la red y toda la electricidad que se use por parte de la maquinaria y todo lo que se necesite será eléctrico y vamos a contaminar lo menos posible”, comentó.

También adelantó que los productores españoles desearían que los mexicanos asistan al festival, por eso preparan un paquete para que les sea posible hacerlo.

“Vamos a tener un charter de México con capacidad de 500 personas e irá directamente de Ciudad de México a Zaragoza, para que esté durante los tres días del festival a un precio muy razonable, porque quisiéramos compartir y que el público mexicano también acuda a nuestra ciudad y conozca el Vive Latino de España, será un paquete de bono, los tres días del recinto, más tres noches de hotel, transporte del aeropuerto...”, explicó.

La idea de hacerlo en España inició por la gran relación de Royo, con los productores de Ocesa.

“Realmente con Ocesa y con Jordi Puig (creador y fundador del Vive Latino) tenemos una larga relación desde hace 20 años y yo soy mánager de Enrique Bunbury, él ha sido invitado por varios años y bueno se fue creando la idea de por qué no hacer un puente cultural entre México y España y pues de tiempo trabajándolo y negociaciones, pues conseguimos finalmente el que culminara y que el Vive Latino se pueda disfrutar de este lado del Atlántico”, explicó.

También comentó que el lugar está adecuado por un gran espacio para llevarlo a cabo.

“Es un recinto espectacular que está rodeado por el río; por otra parte, tiene muchos lugares diferentes para adecuar nuestro festival y otra de las razones han sido las voluntades institucional y política de Zaragoza, que han hecho un gran esfuerzo para ayudarnos y hacer esto posible y luego también porque no decirlo, nosotros somos de aquí, estamos en casa”.

En el festival se presentarán bandas como Café Tacvba, Molotov, Bunbury, Babasónicos y muchos más.

No por ser el primer festival tendrán alguna complicación, explicó el productor que aseguró que tiene la fortuna de contar con el apoyo del equipo del Vive Latino de México.

“Contamos con la gran suerte de trabajar con la gente del Vive con nosotros, ésta es la primera edición pero la gente que está en esto, lleva trabajando 20 ediciones”.