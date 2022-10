Tras filtrarse el posible line up de la edición número 25 del Vive Latino, los organizadores del festival no tuvieron otra opción que hacerlo oficial y revelar el nombre de los artistas que harán explotar con su música al Foro Sol.

Hace tan sólo unos minutos, las redes sociales del Vive publicaron el cartel oficial y para sorpresa de sus seguidores hay propuestas para todos los gustos; aunque el gran atractivo de este años es sin duda los Red Hot Chilli Peppers, también el género del regional mexicano estará representado con Carín León y Grupo Pesado.

Pero este año también marca el regreso de grandes bandas a la escena musical como Austin Tv, la primer banda que fue confirmada, Los Dynamite, Los Bunkers y Plastilina Mosh, quienes también forman parte del increíble elenco.

Lee también: Mago español muere en pleno escenario, todos pensaron que era parte del show

Para complementar el festival están Kinky, Los Caligaris, León Larregui, Enjambre, Los Claxons, Leonardo de Lozzane, Lila Downs, Miranda!, Los Estarmbóticos y Café Tacvba, quienes estuvieron en medio de la polémica luego de destrozar a un simipeluche arriba del escenario.



Este es el cartel oficial del festival Foto: Twitter

¿Cuándo arranca la preventa?

En este 25 aniversario, el festival retomará algunas de sus viejas tradiciones como celebrarse durante dos días, el 18 y 19 de marzo; sin embargo, poder adquirir los accesos antes que nadie no será tarea fácil y es que, la preventa iniciará este próximo 24 de octubre.

Sobre los costos para uno o ambos días, aún no se han dado detalles pero se espera que, como en años anteriores, los boletos se agoten en cuestión de minutos.

Las redes sociales reaccionan

Ante una noticia de este tamaño, los usuarios no se han quedado callados y no sólo se han expresado sobre el elenco, también han hecho varias críticas y hasta memes de los precios, que todavía no han sido revelados, pero que muchos intuyen no serán nada baratos.

Y ahí viene el Vive Latino… con Los Caligaris, Los Pericos, Café Tacvba y Enjambre, otra vez #VL23 pic.twitter.com/vbIaWFyIMt — (@MikeNoMore_) October 19, 2022

Zoé en otro Vive Latino?

que innovador… #VL23 pic.twitter.com/SrfcW9uYD9 — Miguel Hernandez Muse (@Migue99456815) October 14, 2022

Descripción de saber que llegan los Red Hot Chili Peppers....pero al Vive Latino pic.twitter.com/8WznMZTQv5 — Alex Soberanis (@AlexSL95) October 19, 2022

Lee también: Esta es la bochornosa razón por la que Paulina Rubio es tendencia en redes sociales