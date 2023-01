Viudo de Susana Dosamantes asegura que la actriz se le aparece en sueños

A poco más de seis meses del fallecimiento de la actriz Susana Dosamantes, este pasado lunes se llevó a cabo una misa para honrar su memoria en el que hubiera sido su cumpleaños número 75.

Aunque en la ceremonia no estuvieron sus hijos, Enrique y la cantante Paulina Rubio, sí asistieron algunos amigos cercanos a la familia, pero destacó la presencia de Luis Rivas, quien fuera pareja sentimental de Dosamantes y con quien pasó sus últimos años de vida.

En un encuentro con la prensa, Rivas reveló que guarda muy bonitos recuerdos de la actriz y a pesar de que estos meses han sido muy díficiles, tenerla siempre presente le ha ayudado a salir adelante: "Fue un angelote. Ha sido muy diferente, pero hemos procurado estar tranquilos y con ella siempre en la mente”, dijo en declaraciones retomadas por el periosita Edén Dorantes.



Entre lágrimas, Luis Rivas recordó a la fallecida actriz Foto: YouTube Eden Dorantes

El viudo de la actriz también reveló que aún se comunica con ella, a través de sus sueños, y que en ellos le confiesa que su amor, aunque también le da algunos jalones de oreja: "la he soñado divina, me habla, me regaña; me dice cosas privadas", agregó sin dar más detalles.

Por último, aseguró que no ha necesitado de ayuda profesional para lidiar con su duelo, pero sí reconoció que no ha sido sencillo tener que aprender a vivir sin el amor de su vida.

Susana Dosamantes perdió la vida el pasado 2 de julio, tras una breve lucha contra el cáncer de páncreas. Tras su muerte, sus restos fueron incinerados y depositados en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal de la Ciudad de México, donde actualmente descansan.

