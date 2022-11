¡Violeta Isfel se casa hoy! Esta es su historia junto a Raúl Bernal

Hoy, luego de una relación de más de tres años, ¡Violeta Isfel y Raúl Bernal se casarán! Pese a que la pareja ya había tenido una ceremonia en la que se prometieron amarse, es en esta ocasión en la que se oficiará la boda por el civil, sin embargo, los novios han sido muy honestos, confesando que la depresión de la actriz estuvo a punto de terminar con el compromiso y todos los planes que los unían.

En abril de 2019, a menos de un año de que Violeta y Archie Balardi rompieran, la actriz dio a conocer la noticia de que se había dado una nueva oportunidad en el amor, a lado de Raúl Bernal, un amigo que conocía desde hace 11 años. Ahora, a más de tres años de que su relación se hiciera pública y fuera señalada por muchas personas que llegaron a expresar que Raúl no hacía buena pareja con la comediante, la pareja está a unas horas de casarse.

Sin embargo, no sólo las y los fans de Isfel no se sentían seguros de que Bernal fuera la pareja perfecta para la actriz, pues ella misma llegó a tener dudas de si relacionarse con su actual pareja era buena idea. Así lo ha expresado, en diferentes entrevistas, en las que Violeta recuerda que fue un exnovio quien los presentó, luego de que coincidieran en un casino.



Foto: Instagram, vía @violetaisfel

El ex de Isfel le pidió que registrara el número de Raúl, debido a que el no lleva consigo celular. A partir de ahí, ambos mantuvieron comunicación en las redes sociales, pero no fue sino hasta 2018, cuando la actriz terminó su relación con Archie Balardi, que entabló una conversación con Raúl donde le confiaba el sensible momento que atravesaba, pues no sólo había terminado con su pareja sino que su hijo, Omar, se iría a estudiar la universidad a otro país, por lo que le temía a la soledad.



Foto: Instagram, vía @violetaisfel

De esa manera, Violeta y Raúl comenzaron a frecuentarse y él hasta se ofreció a transportarla en automóvil, como una clase de servicio de Uber, cuando el automóvil de la actriz se averió. Fue en ese tiempo en que Bernal busco acercarse poco a poco a Isfel, quien ha confesado que no se sentía interesada en él, pero un día le confesó que se sentía muy atraído por ella desde hacía tiempo, revelación que incomodó a la actriz, pues ella sólo lo veía como un amigo.

Y aunque Raúl –ha revelado la actriz- era muy respetuosos, no perdía la oportunidad de demostrarle a la actriz su interés, por lo que un día le pidió permiso de olerla, y tras el pequeño acercamiento corporal que se produjo en ambos, Isfel se dio cuenta de que Bernal le despertaba una gran atracción y conexión por lo que no dudo en darse una oportunidad con él, como tampoco pensó dos veces cuando le pidió matrimonio.

Sin embargo, la boda estuvo a punto de no suceder, debido a que la actriz atravesó una depresión que, como ella misma reconoce, produjo que tratara muy mal a las personas que la rodeaban, por lo que la pareja atravesó momentos muy complicados.

Sin embargo, luego de que Isfel sufriera una deshidratación que la llevó a ser hospitalizada y tomar decisiones en torno a su salud, se dio cuenta de la importancia de contar con un documento que avale que cuenta con el respaldo de su pareja, pues de suceder un percance, no le gustaría que su hijo tuviera que cargar con el peso de tomar las decisiones que correspondiesen.

En este contexto, la pareja ya se prepara para realizar sus votos matrimoniales, a través de una boda civil, la que tendrá lugar hoy en el Hotel Fontán de Reforma, según informa una revista de circulación internacional.

