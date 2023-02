Violeta Isfel llora porque Pablo Lyle está en la cárcel: "Quisiera abrazarlo"

Pablo Lyle ha recibido apoyo de colegas ahora que le dictaron sentencia por el delito de homicidio involuntario, el actor pasará cinco años en prisión y ocho en libertad condicional, por lo que la noticia ha sorprendido a varios famosos que lehan externado su apoyo incondicional, entre ellos Violeta Isfel.

La actriz, que ha actuado con Lyle comentó que nunca olvidará que en uno de los momentos más difíciles de su vida, gracias a Pablo ella tomó terapia, algo que ha sido crucial, por lo que ahora que él la está pasando mal por perder su libertad y estar alejado de su familia, Violeta se solidarizó con su amigo y conmovida, no pudo contener el llanto.

"Esta terminando en mi llamado y llegué a la cafetería de Televisa a comer, estaba en vivo cuando él estaba hablando, donde él da su disculpa, yo pegada a la televisión", relató.

Isfel, que considera a Lyle como uno de sus mejores amigos, le externó su apoyo y aseguró que él nunca quiso que ocurriera lo que pasó, una situación que lo rebasó y que está siendo muy difícil, la lección más importante de su vida".

"Esta lección de vida, como bien lo mencionó Pablo en su testimonio, ha sido creo que las lecciones más importantes de su vida, él sabe que cuenta conmigo, sé perfectamente, y conozco a mi amigo, él jamás tuvo la intención que sucediera esto que pasó, es algo que lo rebasó, él cuenta con mi apoyo", dijo Violeta.

A Violeta Isfel le duele lo que pasa con Pablo Lyle

La actriz de "Atrévete a soñar" confesó que le duele mucho la situación por la que está pasando el actor, además de que le conmovió ver el momento en el que Pablo habló y le pidió perdón a la familia de Juan Ricardo Hernández, el cubano con el que tuvo el incidente de trásito y que murió.

Sin poder contener el llanto, Isfel dijo que él y su familia estaban en sus oraciones y en su corazón.

"A mí me duele muchísimo, ya voy a llorar, pero no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma y como que me tenía tranquila saber que de cuando en cuando nos podíamos escribir, ahora no sé; sé que el que pueda estar en libertad condicional amortiguará mucho las cosas, aunque sé que los primeros años serán muy complicados, pero yo lo llevo en mi corazón, está en mis oraciones".



Muy conmovida, dijo que cuando lo vio en la televisión, lo único que hubiera querido era darle un abrazo y ofrecerle su hombro; espera que la vida le de la oportunidad de volver a verlo.

"Espero que la vida me de la oportunidad de abrazarlo, porque yo lo veía en la tele y lo que más tenía ganas era de abrazarlo, decirle, está chiquito el hombro pero recárgate".

Violeta Isfel externó su deseo para poder contactarse con la familia del actor, en especial con su esposa, Ana Araujo, pues quiere ser un apoyo en este momento tan difícil.



