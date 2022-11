Video de Yuya con su hijo Mar enternece a sus fans: "Eres una gran mamá"

Yuya fascinó a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram con una serie de fotos con su hijo Mar, y un video en el que ambos interactúan, simplemente enterneció a las redes.

La youtuber reconoció que desde que su hijo llegó a su vida, ésta le parece más simple y sus risas ahora suenan más fuerte y por dos.

"Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple. Incluso yo me siento más simple. Me rio más fuerte y me rio por dos. Te amo mi humanito, gracias por lo qué haces conmigo", escribió.

En el video, Mar aparece sentado en el pasto y ella, frente a él, lo hace reír con sus movimientos; ambos comprtieron un íntimo momento que muestra la plenitud con la que Yuya está viviendo su maternidad.

Lee también: Shakira sorprende con sexy movimiento de cadera junto a este hombre



Hace poco, reveló que se está reintegrando a sus múltiples actividades, incluidad las redes, las cuales, aunque no ha descuidado por completo, sí ha mantenido un tanto alejadas por el cuidado que demanda su bebé.

Yuya, de 29 años y Siddhartha de 45, han conformado una de las parejas jóvenes consentidas en las redes, donde cada vez que comparten contenidos juntos, generan conversación y halagos tanto para él como para ella, quien en esta ocasión recibió varios mensajes en los que la felicitaban por ser una buena mamá.

Así como Yuya presume su faceta como madre, el cantante tapatío contó en una reciente entrevista con EL UNIVERSAL, que Mar es una inspiración y que está involucrado en su arte de crear música.

"Mar seguramente va a cambiar, van un par de veces que me armé un estudio pero él ya está por ahí haciendo una interacción distinta con mi entorno, ahora quizá yo esté haciendo música rodeado de la familia pero también se me hace bien chido que desde chico (Mar) vea los entrenamientos de trabajo de su papá", dice Siddhartha.



rad