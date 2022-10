Victoria Ruffo mejor no ve el programa de José Eduardo

José Eduardo Derbez recibió un comentario muy pesado de parte de Paul Stanley, durante una de las transmisiones del programa "Miembros al Aire", donde este último le dio a entender que era el hijo menos querido de Eugenio Derbez; es por cosas como estas que Victoria Ruffo no ve este programa a petición de su hijo, porque quiere evitarle que pase malos ratos. “Mi hijo me ha dicho: ‘no lo veas’, le contesto que ok, pero una vez lo vi y me enteré de unas cosas que dije: ‘¡Dios de mi vida! ¿A qué hora pasó lo que está contando?’, por eso me pidió no verlo; es que José Eduardo es como muy ‘neta’, no le da miedo decir las cosas”, comenta Victoria Ruffo.



Mi Banda el Mexicano envejece, pero su conocimiento no

Los temas de Mi Banda el Mexicano tuvieron un nuevo aire a partir de la pandemia e incluso años antes ya se veía venir su regreso al gusto del público juvenil que ha abrazado temas como “Ramito de violetas”, que cuenta con más de 206 millones de reproducciones en Spotify o “Feliz feliz” con 86 millones, la razón, comenta Casimiro Zamudio, primera voz del grupo, son las bases musicales. “Me retiré 16 años de los medios de comunicación, cuando regresé ahí es donde comenzó la revolución, venimos de una escuela de la música de los 70, esos temas todavía están en circulación, es esa escuela nos permitió hacer esos tipos de arreglos que nos mantienen en circulación, podemos envejecer nosotros, pero nuestro conocimiento no”.

Lee también: Sebastián Ligarde, actor de "Quinceañera", lucha contra un tumor en el colon

Erika Zaba contrata a Yuri para fiesta infantil

Si de niños se trata, Erika Zaba es la más consentidora, ya lo está demostrando con su pequeño Emiliano, de casi tres años, y como tía y madrina no se queda atrás, y es que nos cuentan que la integrante de OV7 se puso guapa y contrató a Yuri para amenizar la fiesta infantil de uno de sus sobrinos. La güera no es ajena a este tipo de público, pues sus inicios fueron con canciones como “Osito panda” y sabe conectar bien con gente de todas las edades, así que entretener a los niños no es un problema.



radv