Victoria Ruffo demuestra su emoción de futura abuela: ¡Compra el primer regalo para su nieta!

Hace unos meses, la prensa preguntó a la actriz Victoria Ruffo si anhelaba convertirse en abuela. Su respuesta sorprendió, ya que expresó cierto desánimo ante la idea, destacando que no sentía emoción por la posibilidad de tener nietos y que tampoco se involucraría en su crianza. "Yo por eso les digo, tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes", declaró en ese momento.

Sin embargo, la percepción de la famosa respecto a este tema ha experimentado un cambio significativo con la futura llegada de la bebé de su hijo José Eduardo Derbez, quien se prepara para ser padre por primera vez junto a su novia Paola Dalay. La noticia del próximo nacimiento de la nieta de Ruffo llegó a principios de enero, lo que ha despertado en ella una profunda emoción, llevándola incluso a comprarle su primer regalo.

Durante un encuentro reciente con los medios de comunicación, Victoria compartió su sorpresa por las intensas emociones que ha experimentado mientras espera el gran momento. "No pensé que fuera a emocionarme, la verdad me tenía sin cuidado porque no estoy molestando a mi hijo de que ya tenga un hijo, pero ahorita estoy muy contenta", reveló.

En cuanto al primer regalo para la niña, la famosa reveló que decidió adquirirle ropita, que será la primera que use cuando salga del hospital.

Respecto al nombre de la bebé, Ruffo aún desconoce qué decidirán los padres. Sin embargo, después de que Paola y Derbez hicieran comentarios públicos sobre su hija, aseguraron que no considerarán los nombres de Victoria ni de Eugenio, optando por opciones como Tesa o Loreto.

