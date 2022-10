Victoria Ruffo aprendió del error que cometió con Eugenio Derbez y no lo repitió con Omar Fayad

La vida amorosa de Victoria Ruffo ha sido tan melodramática como varias de las telenovelas que le ha tocado protagonizar. Basta con recordar su escandalosa relación con el padre de José Eduardo, su primer hijo, para ver que en su vida no faltaron los conflictos tampoco. Las diferencias entre ambos, y la boda “de mentiras” pronto terminó con su fallido primer paso en la vida conyugal.

Lee también: Victoria Ruffo: esta fue la diferencia de edad que tuvo con Mauricio Ochmann en la telenovela ‘Victoria’ de Telemundo

Su turbulento romance con Eugenio Derbez la llevaron a aprender muchas cosas en materia de amor. Sin dudas, esta desoladora experiencia la llevó a no querer que se repitiera nunca más. Fue por ello que cuando volvió a tener fuerzas para volver a estar enamorada tomó sus precauciones antes de decir “sí quiero”, y esta vez de verdad.



Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cuando eran novios. pic.twitter.com/PgFmS6MT20 — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 17, 2022

Cuál fue el error que Victoria Ruffo cometió con Eugenio Derbez y no repitió con Omar Fayad

Victoria Ruffo ya era famosa cuando conoció a Omar Fayad en los inicios de su carrera como político. Si bien provenían de ambientes muy diferentes nada impidió que en menos de un año terminaran casándose. En la actualidad son unas de las parejas más consolidadas en el ambiente.

Lee también: Así fue la última actuación de Pablo Lyle antes del incidente que le cambió la vida

Ya pasaron más de 20 años desde que la actriz se casó con Omar Fayad. Con dos hijos en común la vida les ha sonreído y prácticamente no han tenido diferencias en todo este tiempo. La clave de su duración tiene que ver justamente con el aprendizaje de Victoria Ruffo tras su desastrosa relación con Eugenio Derbez. Sin duda aprendió la lección y por ello puso una condición.

Es que antes de casarse Victoria Ruffo le hizo firmar una especie de acuerdo prenupcial para que no le volviera a pasar lo mismo que con el cómico. Una de las cosas que decía el acuerdo era que se prometían no faltarse el respeto jamás. También se mencionó que el contrato incluyó que la relación entre el político y la actriz debía girar en torno al bienestar de la ex de Derbez.