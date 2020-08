Victor Oliveira le saca ventaja a los estereotipos

Ponerse grandes retos es parte esencial en la carrera de Victor Oliveira, quien un día decidió cambiar de país y probar suerte en la actuación.

Originario de Venezuela, migró a Estados Unidos, pero el destino lo trajo poco después a México. Hoy es actor de dos series que ahondan en la historia de este país como "Hernán", que aborda el tema de la Conquista, y "La Bandida", inspirada en la mujer revolucionaria Graciela Olmos.

"Vivía en Los Ángeles y no había tenido contacto con la actuación, justo iba a venir a México porque dos amigos de la secundaria trabajaban acá, pero antes de irme dije '¿qué es lo más L.A. que puedo hacer antes de irme?', y decidí tomar un taller de actuación. Ahí me enamoré perdidamente de ello y justo llegué e hice un par de comerciales antes de entrar a 'Dolores, la Jenn que yo conocí' que fue mi primera oportunidad", contó el actor.

Además de Blas Botello en "Hernán" y el Sr. Wells en "La Bandida", ha interpretado personajes en "Run Coyote Run", "La Guzmán" y otras producciones. El 22 de septiembre estrenará una participación como Darwin en la segunda temporada de "Falsa Identidad" y aunque está consciente de que los papeles que normalmente le proponen están basados en estereotipos a raíz de su físico (es pelirrojo), él ha sabido tomar ventaja de ello.

"Es verdad que por ser pelirrojo y de barba siempre me quieren castear de americano, ruso, irlandés o de español, pero es algo que me encanta porque me pone retos. Por ejemplo hacer el acento español que le hice a Botello, ponerle acento al americano o a este nuevo personaje en 'Falsa Identidad'. Creo que le he sacado provecho a estos estereotipos y me gusta hacer personajes que no se parecen a mí", afirmó.

Durante el confinamiento ha asumido un nuevo desafío, que es el de hacer entrevistas a distintas personalidades del espectáculo como Latin Lover, Antonio Fortier y Michelle Rodriguez a través de su cuenta de Instagram en videos en vivo. El nombre del proyecto es "Gente chida de la industria" y en un futuro planea convertirlo en podcast.

El ejercicio, según asegura, le ha funcionado para lidiar con su perfeccionismo, que es una barrera que quiere romper en su vida. Con las charlas además de aprender acerca de la actuación, se enorgullece de compartir mensajes positivos de quienes son sus amigos.

"Es algo que estoy disfrutando y me está permitiendo cometer errores sin tener que pensar en ellos cinco minutos después y volverme loco, sino aceptar que la vida es imperfecta y ahí es donde radica la belleza", contó.

nrv