Vico Ortiz celebra la diversidad en televisión

Había una época en que ser latino, gay, afroamericano o parte de alguna minoría era una característica que cerraba las puertas en la industria del entretenimiento, sin embargo, actualmente estas características son las que directores buscan incluir en sus repartos. Our flag means death, la nueva serie de HBO es una muestra de ello.

Creada por Taika Waititi Thor Ragnarok), a través de la comedia se muestra a un grupo de outsiders y, más allá de la historia que se proyecta en la televisión, también su reparto se encuentra constituido por actores diversos.

Uno de ellos es Vico Ortiz, un actor estadounidense de origen latino que demuestra en este trabajo que no se necesitan parámetros prestablecidos para lograr el éxito en la industria del entretenimiento.

“Cuando eres una minoría o estás en un grupo marginado como la comunidad no binaria o LGBTQ, somos vistos como los bastiones de la información. Tenemos que enseñar, ser pacientes y entender. Me sorprendí en Our flag means death y me encontré que hay una diversidad increíble”, detalló.

Our flag means death cuenta la historia de un aristócrata mimado que se harta de su vida privilegiada y, sin saber nada del mundo, decide gastar su fortuna en comprar un barco, una tripulación y volverse pirata.

En esta ficción Vico da vida a otro pirata sigiloso.

“Trabajar con Taika es como trabajar con el bolso de Mary Poppins. Ves que es un bolso bonito. Pero luego lo abres y todo lo que puedas pensar sigue saliendo de la bolsa. Fue tan refrescante entrar sabiendo que eso era lo que iban a aportar al personaje. Yo por mi parte le agregué más cosas en español porque ese es mi primer idioma”, añadió el actor.