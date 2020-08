Viajes en pandemia y valor del dolar, los traspiés de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta se volvió tendencia luego de que esta mañana se diera a conocer, en el matutino donde es conductora, que dio positivo a Covid-19 junto a sus dos hijas y esposo Erik Rubín.

Entre los comentarios que la noticia provocó resaltó una crítica acerca de que en días pasados ella y su familia hicieron pública su primera salida al cine durante el confinamiento. Algunos usuarios en Twitter consideraron que esta acción pudo ser la causa de su contagio.



#COVID19: la familia de Andrea Legarreta va al cine hace 3 días. Hoy contagiados.

Los cines son considerados de ALTO riesgo. Es posible que se contagiaron ahí, o peor aun, ya estaban contagiados y pusieron en riesgo a trabajadores y otros asistentes. pic.twitter.com/nDP6mV4djC — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) August 31, 2020

Anteriormente la conductora había sido abordada en torno a este tema ya que, previo a que se declarará la pandemia, hizo un viaje familiar a Asia, por lo que muchos la señalaron como portadora del virus. Posteriormente cuando llamó "basura" a las personas que se aprovechan económicamente de la situación de crisis durante la pandemia, aumentando los precios de los insumos médicos

"Es hora tras hora, esta mier.. de gente se dedica a subir los costos de todo, de cubrebocas, guantes, botas, overol de protección, goggles. Sólo quiero decirles que este tipo de abuso y este tipo de falta de humanidad se regresa", dijo Legarreta en un video que fue muy comentado.



Además de este caso, durante su carrera, la también actriz ha sido blanco de críticas y juicios por sus opiniones o acciones.

En 2016 fue protagonista de una ola de memes luego de que dijera que la depreciación del peso frente al dólar no es una cuestión que afecte la economía de México. La juzgaron de ignorante e irresponsable.

"El que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Sube por culpa de la economía de otros países que están mal, no es por culpa de nuestro gobierno", afirmó entonces.



Andrea Legarreta se enojó con “fan” que le hizo comentario sobre el dólar (video) https://t.co/snnbkpz36h pic.twitter.com/LGwlOe98cP — (@molotovmx) February 8, 2017

Tenían que sacar el meme del día de Andrea Legarreta pic.twitter.com/XpLt1Svq2h — Pepe Resortera (@PepeResortera) November 26, 2016

El año pasado se vio envuelta en un pleito legal con el actor Alfredo Adame por difamarla de ser infiel, dañar su reputación y violentarla verbalmente. Con anterioridad él la insultó también a cámara diciéndole "perra" durante el matutino "Hoy", mientras se grababa en vivo.

"Llevo 19 años casada con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores, pero sobre todo he hecho énfasis en que nada justifica la violencia en sus diversas manifestaciones, menos el maltrato a las mujeres y lo que está sucediendo. Esas declaraciones del señor Alfredo Adame es violencia de género y no lo ha hecho sólo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos", expresó Andrea.

Pero no todas las polémicas han sido negativas y muestra de ello fue cuando participó en un debate con el conductor Mauricio Clark, luego de que él criticara a la comunidad gay. En aquella ocasión Legarreta se mostró firme en defender a la comunidad LGBT+ lo que le trajo el aplauso del público en general.

"Yo conozco una cantidad de homosexuales super respetables que nunca han consumido drogas y nunca han vivido lo que tú dices, cuartos oscuros, orgías", argumentó frente a Clark.

Los creativos de los memes nuevamente se inspiraron en la actriz cuando Esteban Moctezuma, titular de la SEP, dijera que en los programas educativos por televisión aparecerían algunos conductores para acompañar a los maestros. En son de burla utilizaron como referencia un papel de maestra que Legarreta interpretó para sugerir que ella podría ser la profesora de los estudiantes.



Que sigue? "Por mi raza hablará Andrea Legarreta "? pic.twitter.com/diYPT8VZhd — Alex (@4lex1t0) August 15, 2020

Andrea Legarreta lista para dar clases pic.twitter.com/mB16TPtS8x — rg (@rosbelgarza25) August 15, 2020

