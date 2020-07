Verónica Montes alza la voz y no acepta el papel de “rubia tonta”

La actriz Verónica Montes pidió un alto a los estereotipos y a los prejuicios en la industria del entretenimiento, y contó una desagradable experiencia en la que quisieron asignarle el papel de “rubia tonta”.

Montes relató que inicialmente ella se había preparado para interpretar a un personaje, pero que el día de su llamado, se enteró que ya no iba a interpretarlo, sino que sería otro.

“El personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta ; estudié muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz en nuevas cosas, retarme a mi misma”, expresó.

La actriz no aceptó interpretar dicho personaje y se retiró del proyecto.

"Para ellos sólo podía interpretar esa clase de personajes; no acepté formar parte de ese proyecto porque para mi era una falta de respeto, me ofrecieron una disculpa y me retiré".

Detalló que se sentía impotente y con ganas de preguntarles por qué jugar con el tiempo de las personas y arriesgarla a salir de casa en plena pandemia por el Covid-19.

Visiblemente afectada, Montes pidió un alto a los estereotipos y dio ánimo a quienes han pasado por una situación semejante.

"Es absurdo que en esta industria sigan pensando que las rubias sólo somos tontas, que si somos morenos sólo podemos hacer un personaje de bajos recursos , ya basta de estereotipos basta de prejuicios".

La actriz recibió el apoyo de varias colegas del medio del espectáculo, quienes aplaudieron su mensaje y le enviaron palabras de aliento.

"Te súper felicito por tener el valor de respetarte a pesar de todo lo que implicaba. Este tipo de acciones son las que generan cambios en la mentalidad de la gente. Bien", escribió la cantante María Barracuda.

