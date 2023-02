Verónica del Castillo rompió con René de la Parra, luego de que él volviera de un retiro espiritual

Verónica del Castillo terminó con René de la Parra, pero asegura que no fue por falta de amor, sino porque sus tiempos dejaron de coincidir, pues luego de que el modelo regresara de un retiro espiritual se percató de que su expareja comenzaría a priorizar la atención a sus hijos que viven lejos de México, motivo por el que la periodista tomó la decisión de romper los lazos, pues aseguró que no desea enamorarse más.

En una llamada telefónica con “Venta la alegría”, la hermana de Kate del Castillo oficializó su rompimiento con René de la Parra, con quien sostuvo un romance de cinco meses, el cual pareciera marchar viento en popa pues, pese a lo mucho que fueron criticados por el hecho de que el también actor sostuvo un noviazgo con Alma Cero, una gran amiga de Verónica, su vínculo “fue muy intenso”.



“No se murió el amor, pero a veces no es suficiente, faltan otros ingredientes y pues ya, dio lo que tuvo que dar”, pormenorizó.

Y aunque Verónica confesó que había estado muy entusiasmada con su relación con René, fue ella quien dio la pauta para que su vínculo amoroso no continuara, ya que confió que, desde el año pasado, cuando fue diagnosticada con un tumor que ya le fue removido, comenzó a tomar decisiones desde otra perspectiva, por lo que vive al día, convirtiéndose así en una mujer desapegada.

“Me volví muy práctica, no fría pero, así como en doble AA: ´-Sólo por hoy´, entonces yo vivo el día a día, yo no planeo, yo me veo hoy y si caso esta semana, (con él) estaba viviendo el presente”, confió.



“Preferí antes de enamorarme más llegar al fin de esta relación”, destacó y aseguró que quedaron en muy buenos términos, ya que De la Parra sigue en comunicación con ella por negocios en común y no sólo con Verónica sino con su madre y padre, pues en el corto tiempo que trataron aseguró que su familia llegó a quererlo muchísimo.

Fue así que la periodista confió que, después de que su expareja regresara de un retiro espiritual, llegó con la mentalidad de acercarse a sus hijos, pues ellos viven en Estados Unidos y él en México, situación que le ha pesado mucho pues, por un tiempo, fue él quien se hizo cargo de ellos, cuando su madre salió a trabajar y realizarse, por lo que él decidió quedarse a cargo de la crianza de sus pequeños.

“Él está como muy pendiente de sus hijos, como que le cuesta trabajo estar sin ellos, esta parte le duele, le puede mucho”, por lo que ahora que le surgió una propuesta de trabajo en Miami, René podrá estar cerca de sus hijos, pero lejos de Verónica.

“Posiblemente se vaya, entonces yo preferí antes de antes de enamorarme más llegar a lfina lde esta relación”, confirmó.



Además, dejó en claro que ninguno de los rumores que rodearon a su relación eran ciertos, ya que se llegó a decir que René era un “hombre mantenido”, pero al contrario de eso Del Castillo reveló que De la Parra ya está hasta jubilado, porque le dedicó muchos años de su vida al gobierno de Estados Unidos y cuenta con su propio patrimonio.

“Es un tipazo, está muy joven y muy guapo, es un papá admirable porque nunca hemos hablado de estos hombres que sacrifican a veces para que las esposa para que crezcan, hagas varias carreras, viajen y son ellos los que se quedan con sus hijos y para nada era un mantenido, para nada, y si hubiera sido un mantenido, hubiera dicho: ´-lo mantengo y me encanta”, destacó.

Finalmente, la periodista que acaba de publicar su más reciente libro aseguró que se encuentra tranquila, agradecida, en paz con su expareja y con la vida también, por lo que espera que pronto llegue el indicado a su vida.

