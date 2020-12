Verónica Castro se hizo “viejita” en un año

La actriz Verónica Castro es toda una abuelita y a mucha honra; además, sus papeles en cine van acorde con su edad, así lo compartió, pues en su próxima película Dime cuando tú, planeada para estrenarse en Navidad, la veremos en ese papel. “Ya no me queda otra, ya no me puedo hacer pendeja. La pinche pandemia me llevó, en un año me volví una viejita”.

Para Pepe Aguilar, el show debe continuar



Tras el éxito que tuvo con la presentación del show “Mexicano hasta los huesos”, Pepe Aguilar decidió abrir nueva fecha para presentar el concierto del que es productor y que dedicó a su recién fallecida madre, Flor Silvestre. “Ella me enseñó que el show debe continuar”, dijo Aguilar en un video. El espectáculo que comparte con sus hijos será el 6 de diciembre. Además, está por estrenar su producción Se7entas.

Demian Bichir no habla de política



Si algo ha aprendido Demian Bichir en su carrera es no hablar de temas políticos si anda promocionando una película. Dice que ya le ha pasado que habla del tema gubernamental y social y el tema la cinta que quiere lucir queda de lado, lo cual ya no desea hacer. Los productores agradecen esa decisión.