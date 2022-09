Verónica Castro revela el motivo por el cual no ve a sus nietos mayores

En una entrevista reciente Verónica Castro lamentó no ver a sus nietos mayores. Desde hace tiempo, la actriz no tiene contacto con Simone Candy y Mikhail Zaratustra Castro Liberman, hijos que Cristian Castro tuvo con Valeria Liberman. Los niños ya tienen 17 y 15 años respectivamente y ella se ha perdido la posibilidad de cumplirles todas las mañas como abuela.

Cristian Castro se casó en el 2004 con la abogada argentina y luego de 4 años su matrimonio llegó a un escandaloso final. Fue Liberman quien solicitó el divorcio en el 2008. Ella quedó a cargo de los pequeños mientras que él poco a poco fue perdiendo el contacto. Incluso en pandemia llegó a asegurar que directamente no los vio.



Por qué Verónica Castro no ve a los hijos de Cristian Castro

En el caso de Verónica Castro la situación ha sido peor. “Los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, la verdad no quisiera hablar mal de ella, pero sí fue una pésima pareja, nunca la quise”, confesó en una entrevista reciente.

La madre de Cristian Castro aseguró que tampoco le gusta para nada el hecho de que “una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera, y para hacer un juego ahí muy extraño para poderlo agarrar nuevamente. No estoy de acuerdo ni en su proceder con las criaturas”.

“Finalmente los que terminan perdiendo son los niños, del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para mis criaturas, porque también son mías, son parte de mi sangre y de mi vida, entonces sí me dio mucho coraje, y (estoy) muy enojada, y muy molesta. Ya sentía y presentía a esta persona y no, no la quiero a ella”, reveló Verónica Castro.