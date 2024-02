Verónica Castro regresa a las redes sociales y sorprende con aspecto transformado

La actriz y cantante Verónica Castro sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer en una fotografía con un aspecto notablemente diferente. Durante los últimos meses, la madre del cantante Cristian Castro ha enfrentado especulaciones sobre su salud y apariencia física, dado que estuvo alejada de los reflectores por un largo período de tiempo.

Fue a través de Instagram donde la intérprete de "Mala noche" mostró una apariencia que, según los usuarios en línea, la hace parecer varios años más joven. La imagen fue compartida por Alfonso Waithsman, un reconocido profesional en maquillaje que ha trabajado con celebridades como Itatí Cantoral, Belinda, Thalía y la modelo Melissa Flores, entre otras.

Alfonso también colgó videos donde se le ve trabajando en el rostro de Castro. En la sesión de maquillaje, la artista lució unos ojos ahumados que resaltaban su color azul, un cabello voluminoso mostrando sus canas y unos labios naturales. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre si este cambio estaba relacionado con algún evento próximo de Verónica.

Aunque la apariencia de la presentadora de televisión fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes la elogiaron con comentarios como "Amamos a Vero, es la más divina", otros cuestionaron si se trataba del uso de filtros, comentando "A ver sin filtro" o "Cualquiera es bonita con photoshop y maquillaje". Hasta el momento, la famosa no ha respondido a estas opiniones negativas.

¿Verónica Castro enfrenta problemas de salud?

La preocupación sobre la salud de Verónica Castro se remonta a noviembre de 2023, cuando fue vista en el aeropuerto de la Ciudad de México regresando de un viaje a Acapulco en una silla de ruedas. Sin embargo, en una entrevista con "Despierta América", aseguró estar en buen estado de salud, atribuyendo su necesidad de usar la silla a las secuelas de cirugías pasadas y al proceso natural de envejecimiento.

Asimismo, bromeó sobre sus líneas de expresión: “Chécate bien las arrugas, no vayan a decir que me di una restirada. Estoy muy bien, estoy contenta, estoy muy agradecida. Vengo en mi silla de ruedas porque, como saben, tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho ni para caminar ni para correr, pero estoy muy bien”

Posteriormente, su hijo Cristian, en el programa argentino "Secretos Verdaderos", expresó su esperanza de que cuando pueda reunirse con Verónica, ella se sienta mejor. "Yo pienso que cuando llegue a ver a mi madre, ella estará bien. Se va a componer en un minuto. Cuando la abrace, le dé un beso, se le van a ir todas las enfermedades que pueda tener", agregó de manera optimista.

Verónica Castro aún enfrenta las secuelas de su accidente montando un elefante

Por otro lado, Michel Castro, otro de los hijos de Verónica, reveló el año pasado, que la actriz aún enfrenta problemas de salud derivados de un accidente que sufrió en 2004.

En aquella ocasión, la famosa se unió al programa "Big Brother" como conductora y, en el episodio final, intentó hacer una entrada espectacular montando un elefante. Según relata la propia estrella, había ensayado con el animal en cinco ocasiones, afirmando en una entrevista con Telefe en 2014: "La elefanta y yo nos llevamos muy bien. Comimos juntas, le eché de mi perfume... éramos reamigas". No obstante, la producción no consideró que los ensayos se llevaron a cabo durante el día, por lo que su intento de entrada triunfal en un ambiente nocturno, con fuegos artificiales y personas gritando eufóricas, resultó en tragedia. La situación provocó que la elefanta se alterara y comenzara a caminar con mayor velocidad y fuerza, ocasionando la caída de la famosa.

En una entrevista con la revista "Caras" en 2022, Castro detalló las graves consecuencias del episodio: "Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Acá (en el cuello) me tuvieron que abrir, cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo, lo tengo de titanio. Y luego me sacaron toda la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. Quedé destruida. No se me nota, pero se me siente".

