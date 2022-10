Verónica Castro: El supuesto chat con niñas y las otras polémicas de la actriz

Verónica Castro es una de las actrices más queridas de la televisión en México, a la par de los éxitos y aplausos que ha recibido, la también conductora ha tenido que lidiar con el escándalo y las polémicas que van desde el padre de su hijo, el fallecido comediante "Loco" Valdés, hasta su romance con Omar Fierro y su supuesta relación amorosa con Yolanda Andrade.

Desde hace unos días, el nombre de Verónica Castro ha sido cuestionado por lo que se publicó en el canal de YouTube "En Shock", donde se aseguró que supuestamente ella habría compartido conversaciones y fotos indebidas con niñas de 11 a 18 años durante reuniones virtuales en la pandemia.

Castro decidió retirarse de Twitter al considerar que tanto el youtuber Jorge Carbajal, como el comunicador Gustavo Adolfo Infante la habían ofendido al hablar de lo publiado en dicho canal de YouTube.

"Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona", se lee en su mensaje.

Lee también: Verónica Castro se despide de Twitter, culpa a dos personas, una de ellas Gustavo Adolfo Infante



Gustavo Adolfo Infante ya se pronunció al respecto, y las integrantes de dicho grupo de fans, así como algunos padres de las jóvenes, aseguran que Verónica Castro nunca las acosó ni intercambiaron con ella charlas indebidas ni fotografías; aseguraron que las cosas han sido sacadas de contexto y que probablemente una exintegrante de este chat habría filtrado y tergiversado información que desprestigia a la actriz.

Además de esta polémica que llevó a la conductora a cerrar momentáneamente su cuenta de Twitter, en el pasado ha enfretado otras polémicas.

Su relación extramarital con el "El Loco" Valdés

Hace poco, Castro habló abiertamente con Pati Chapoy sobre la paternidad de su hijo Cristian Castro, y aunque fue una etapa hermosa en su vida, reconoció que Cristian era fruto de una relación con un hombre casado, el comediante Manuel "El Loco" Valdés.

Contó que en su momento le pidió disculpas a la última esposa del cómico, pues ella desconocía que Manuel estaba casado.

"(Le dije) Señora, discúlpeme, no sabía que (Manuel) estaba todavía casado con usted’. ‘No’, me dijo, ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica’. Pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quiero yo en la vida es lastimar a una mujer, porque lo que menos quiero yo es que me lastimen también a mí", confesó.



Fototeca EL UNIVERSAL.

Sus romances

Omar Fierro y Adolfo Ángel fueron dos de los romances más sonados de la actriz, con Fierro actuó en la telenovela de 1990 "Mi pequeña soledad"; Omar ha dicho en entrevistas que estuvo muy enamorado de ella, que ha sido de las veces que más enamorado se ha sentido.

Adolfo Ángel, integrante de Los Temerarios, fue pareja sentimental de la Vero y se dice que ella está detrás de la canción "La mujer que yo soñe", la cual el también llamado temerario mayor, le cantó en vivo en su programa "Mala noche".

Accidente en elefante en "Big Brother"

Verónica Castro estuvo a punto de caer del elefante que la llevó por la pasarela de bienvenida en 2004 en "Big Brother VIP". El paquidermo tomó más velocidad de la esperada, los domadores corrían tras él, mientras la conductora, sin perder el estilo, seguía su discurso.

El susto fue tan grande, que fuera del aire Verónica se confesó con el público: "Estoy cagada de miedo, muy nerviosa porque me iba a caer, se puso más nervioso que yo".

Ese movimiento brusco tuvo consecuencias de salud para ella, se lastimó severamente el cuello, la cadera y un pie, tuvo que ser operada.

El veto de Televisa

Castro, quien tuvo su época de esplendor por sus protagónicos en telenovelas de Televisa y su programa "Mala noche", vivió un veto por parte de la empresa cuando se fue a Argentina a hacer la telenovela "Verónica, el rostro del amor".

Por cinco años estuvo vetada como "castigo" por haberse ido, sin embargo, contó recientemente que las cosas con Emilio Azcárraga Milmo se arreglaron y volvió a trabajar en la empresa.

Su salida precipitada de "Los exitosos Pérez" porque no le gustó la historia y su negativa para actuar en la segunda parte de la serie de Netflix "La casa de las flores", también fueron temas que en su momento la pusieron en el centro del debate.



rad