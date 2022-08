Vecinos de Fede lo hacen brillar

En 2018 el youtuber venezolano Fede Vigevani era el inquilino nuevo en la Ciudad de México y no sabía qué grabar, hasta que descubrió a un grupo de niños jugando básquetbol y los invitó a realizar un video.

Fue el inicio de divertidos juegos y desafíos, como buscar fantasmas, con lo que han logrado más 180 millones de vistas al mes en YouTube.

“Siempre me he llevado bien con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, porque tengo el don de hacer reír a los niños, me pongo muy tonto (diverdido) y me siento como uno al lado de ellos”, comentó el influencer de 27 años.

Pero el youtuber sabe que tiene una gran responsabilidad al contar con la confianza, tanto de La Vecibanda, como llama a estos niños, como de quienes lo siguen, porque debe ser para ellos una influencia positiva y un buen ejemplo.

“Tener un público tan joven como el mío implica una responsabilidad en la que se incluye no decir malas palabras en los videos, dejar un mensaje positivo, como ser una buena persona y no olvidar de dónde viene uno, hay que decir cosas que ayuden a la gente”, señaló.

Su amistad ahora irá más allá, porque estos jovencitos subirán al escenario con su amigo, en un espectáculo llamado El show de Fede y sus vecinos, que se estrenará el 13 y 14 de agosto en el Centro Cultural Teatro I.

“Este show es importante en nuestra carrera, siento que va a marcar un antes y un después, vamos a cantar y a bailar acompañados de un cuerpo de baile, además de una superproducción respaldada por Alejandro Gou y Rulés, será como hacer un video con nosotros”.