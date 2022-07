"A veces también odio a mi BFF": Selena Gómez y Francia se reencuentran en un video de TikTok

Luego de cinco años que Francia Raísa le donara un riñón a Selena Gomez, las amigas que desde hace un tiempo no aparecían juntas, alimentando sospechas de una posible enemistad, reaparecieron en un video de TikTok, en el que llevan a cabo una temática en la que cada una de ellas confiesa los defectos que ve en la otra, ¿Qué tanto se dijeron?

Gomez y Raísa se reencontraron para enloquecer a sus seguidores en las redes, pues se unieron al reto “Él es un 10, pero…”, a través del que una persona deben sincerarse y expresar los aspectos que no le gustan de otra y viceversa. Aunque, habitualmente, está tendencia es realizada entre parejas, muchas amigas y amigos también se han atrevido a realizarla, como en el caso de Selena y su amiga.

Durante el video, Francia es la primera en indicar que es lo que no le gusta de Selena. “Él (Ella) es un 10, pero … su aliento apesta”. A lo que Gomez contesta si ese defecto no es algo que puede llegar a arreglar, a lo que su amiga le expresa que debería de intentarlo.

Entre carcajadas de ambas, Raísa también lamentó que a Selena no le agradaran los perros y le gustara que le lamieran los dedos de los pies. Pero Gomez no se quedó atrás y dijo que aunque su amiga era un 10, detestaba que sólo le gustara jugar a “Star Wars”, que odiara todos los lugares donde ha estado y que nunca más pudiera volver a beber una copa de vino.



