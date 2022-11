Vanessa Huppenkothen rompe en llanto tras la derrota de la selección mexicana: "Ya sé que sueno muy ridícula"

Pese a que esta tarde la selección mexicana ofreció uno de sus partidos más memorables en contra de Arabia Saudita, su desempeño no fue suficiente para pasar a octavos de final dentro del Mundial, noticia que afectó a toda la afición que se mostrado consternada y decepcionada ante la salida de México de Qatar 2022. Vanessa Huppenkothen ha sido una de las famosas que ha externado la tristeza que le produjo esta noticia, al grado de que rompió en llanto en sus redes sociales, pues reiteró el amor y pasión que siente el futbol y nuestro país.

No cabe duda que durante las jornadas futbolísticas del Mundial, las emociones se enardecen, pues las esperanzas de que México se posicione dentro del marcador siempre están presentes. Hasta el momento, la afición mexicana había sido una de las más presentes en la región qatarí, pese a que para llegar a dicho país se necesita hacer un vuelo de más de 26 horas, los videos en redes sociales donde la población mexicana se traslada en el metro, rumbo a los partidos donde jugó México, documentan la gran alegría y vivacidad que reinaba, sin embargo, esta se convirtió en tristeza cuando los 90 minutos del último partido llegaron a su fin y con ellos, también la última oportunidad que tenía la selección de clasificar.

Luego de que México quedara descalificado, en la primera ronda de partidos del Mundial, como ya es costumbre, las redes sociales se inundaron de mensajes que lamentaban la derrota de la sección, pues habían pasado muchos años desde que nuestro país no clasificaba a octavos de final, motivo por le que se cuestionó la decisión de no llevar algunos jugadores que han sido denominados como "seleccionables", y aunque las quejas han estado presentes, ni que decir de los mensajes de consternación, uno de ellos es el de la presentadora de televisión Vanessa Huppenkothen, que rompió en llanto ante esta derrota.



"Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol... estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro, ya sé que sueno muy ridicula de: -´¿Por qué lloras por la selección?´ pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho", dijo Huppenkothen, mientras contenía las lágrimas frente a la cámara.

La conductora prosiguió y expresó que se sentía tan conmovida por la pasión que siente por el futbol y por ser mexicana. "Amo el futbol, amo a mi selección, amo a mi país, amo verlo jugar". Además, consideró que la afición mexicana es una las mejores que hay en todo el mundo, por su lealtad y por su modo de apoyar y celebrar cada triunfo de México. "La neta, estando aquí, estamos felices, bailando, cantando, gritando... neta es bien ching** ser mexicano, pero no sé... hoy sí me mató la selección", profundizó.

Algunas de las famosas que comentaron la publicación de Vanessa, asegurando que sentían la misma pena que ella, han sido Gretell Valdez, Karla Gómez y Macky.

