Vanessa Claudio reconoce que Carlos Arenas fue un novio tóxico

Vanessa Claudio y Carlos Arenas se conocieron cuando ambos eran conductores de "Venga la Alegría", donde surgió una amistad entre ambos y después llegó un noviazgo que al poco tiempo terminó y es hasta ahora que se sabe que quizá uno de los motivos del rompimiento fue la aparente toxicidad de Arenas hacia la puertorriqueña.

Así lo dio a conocer Claudio durante una reciente entrevista con Karla Díaz para su programa de Youtube Pinky Promise, en el que Vanessa habló claro acerca de su relación con Carlos.

Durante la charla Karla le preguntó a Claudio que "Del 1 al 10 qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?", a lo que la entrevistada contestó que la celaba “hasta por el viento”.

"La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. SÍ estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico", dijo.

Además Vanessa reveló que ella no fue la única que padeció de los aparentes celos de Arenas.

“Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus exnovias y fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”, recordó.

“Para él todas somos locas, pero el factor común es él”, remarcó Vanessa Claudio.



