Valentina Ferrer busca inspirar a mujeres emprendedoras

Valentina Ferrer es una modelo y actriz argentina que hoy ve los frutos de su esfuerzo materializados en una marca de belleza, pero también realizados en los pasos de su bebé, el pequeño Río, a quien tuvo junto al cantante J Balvin. De lejos pareciera que siempre ha tenido una vida de ensueño, pero el camino ha sido largo, acepta. Y ella aún recuerda cuando su departamento era al mismo tiempo que su casa, su espacio de trabajo y almacén.

“Yo andaba con mis productos para todos lados, mi apartamento era el warehouse (depósito), mi oficina era la mesa del comedor, pero yo me sentía empresaria, creía en lo mío aunque me decían que no entendían mis productos o no entendían qué era lo que quería vender”, cuenta Ferrer en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su empresa promete salud y bienestar a través de suplementos y bebidas que ella misma empezó a impulsar a través de su cuenta de Instagram, donde hoy tiene un millón de seguidores.

Cuando tenía 17 años se fue de su país natal para trabajar como modelo y fue así que conoció a la diseñadora mexicana Carmen Mosqueta, a quien hoy recuerda como una mentora, porque la ayudó mucho a encaminar sus ideas.

“Carmen siempre me hacía muchas preguntas y me dejaba pensando tanto que a veces yo no podía ni dormir, pero eso era lo que me servía”, dice.

Pero fue sobre todo el apoyo de sus seres más cercanos, como su mamá y el intérprete de “Colores”, lo que finalmente la respaldó para sacar adelante su producto que hoy se produce en Australia.

“A mi mamá siempre le pareció una locura, decía ‘¿Valentina por qué no en Argentina y porque ese tipo de productos?’, pero bueno ella confiaba en mí, yo le pedía que me ayudara con los Excels y a mi pareja siempre le pareció que nunca terminaba de entender, pero le gustaba la idea, me veía tan motivada que también me apoyaba”, recuerda.

Valentina Ferrer es una actriz y conductora argentina que, en sus inicios, representó a su país en el certamen Miss Universo. Foto: E! Entertainment Televisión, cortesía

Por esa razón es que aceptó ser parte de el programa “Escuela imparables”, que se transmite los jueves a las 23:00 horas por el canal de paga E! Entertainment, donde se convirtió en asesora de algunas de las participantes, mujeres emprendedoras que buscan ganar el concurso para obtener 20 mil dólares como apoyo a sus negocios.

“Cuando las veía me sentía super reflejada, de cómo ven su producto y dicen ‘esto es lo mejor’ y tienen esa seguridad, firmeza y pasión… lo que traté de hacer fue hacerles preguntas sobre su mismo producto para que intentaran responder y mientras respondían escucharse si de verdad estaban en el camino o era mejor de otra forma”, comparte.

Aunque acepta que hoy el mundo empresarial ha evolucionado para ser mucho más amable con las mujeres, también señala que, a veces es necesario que las emprendedoras forjen un carácter que vaya en contra de las críticas o los obstáculos sociales, ella por ejemplo recuerda haber luchado con un estigma hacia su origen como modelo.

“Yo siempre tuve mucha personalidad pero no ha sido fácil y el tema que a mí me tocó es que decían ‘¡Ah, es que es modelo!’, o sea que por ser modelo no tienes cabeza, es un estigma de que ‘no piensa porque es linda’, pero no, al contrario, también es un negocio y la gente piensa que que te cae todo de repente, que los permisos aparecen por la lluvia o que los contratos llegan solos, y no,no es fácil. Hoy está mejorando la situación el respeto, el tener una voz y que sea normal que la mujer pueda tener voz se está empezando a lograr, por fortuna”, destaca.

Por eso le entusiasma ver cada vez más programas como este, que es el primer reality de competencia en Latinoamérica de empoderamiento femenino y espera que con su ejemplo, otras mujeres, además de las 12 participantes, se puedan sentir inspiradas también como mujeres en diferentes facetas, como es su caso, que además de empresaria, es hija, mamá y esposa.

“Sí es difícil, pero la única forma es de tener buenos hábitos, organizarse. Yo por ejemplo, siempre trato de pensarlo como un chip, cuando me pongo el chip de empresa, soy empresaria, pero cuando me lo saco y me pongo el de madre, soy completamente madre y me dedico totalmente a estar con mi hijo, a vivir el presente con mi hijo y así con todo, es tratar de tener la habilidad de conectar y desconectar, Que no es fácil”, acepta.

