Valentín Elizalde: la irrisoria suma de dinero que ‘El Gallo de Oro’ ganaba por palenque

Valentín Elizalde es toda una leyenda en el país. El cantante es sin duda uno de los emblemas más recordados del regional mexicano. A poco más de 16 años de su fallecimiento aún tiene varios seguidores que lo siguen recordando. Uno de ellos es su amigo Mario “El Cachorro” Delgado quien cada tanto lo menciona en sus entrevistas.

Lee también: Esto frenó la película de Valentín Elizalde

Hace un tiempo fue justamente el cantautor y productor musical, uno de los allegados a Valentín Elizalde, quien terminó confesando cómo pasó de “vender camas” a convertirse en un verdadero emblema del regional. Incluso llegó a revelar la exorbitante suma de dinero que ganaba en cada una de sus presentaciones, noticia que dejó con la boca abierta a más de uno.



“El Cachorro” Delgado explicó que en sus inicios Valentín Elizalde no tenía ningún disco en su haber pero ya cantaba. "Él comenzó bien jodido su carrera musical al punto de que en varias oportunidades ni siquiera tenía con qué ir a la escuela. De repente vendía camas, jodido (empezó), no viene de familia rica”, agregó. De a poco se fue ganando su lugar en el ambiente hasta llegar a ser, antes de que fuera asesinado a sangre fría, uno de los más aclamados de la dinastía Elizalde.

En pleno apogeo, Valentín Elizalde llegó a cobrar hasta un millón y medio de pesos por palenque. “Se llevaba hasta cuatro millones y medio por semana, porque hacía tres palenques, ese era su sueldo”, llegó a afirmar el padre de Mario Delgado Jr. Pero el sinaloense llegó a recordar además lo extraordinarios que eran los espectáculos que “El Gallo de Oro” brindaba.

“Era una cosa increíble”, agregó “El Cachorro” Delgado sobre los espectáculos de su amigo Valentín Elizalde. “De repente ya no podía seguir cantando, porque ya la gente la tenía encima, era un amor, a los 20 minutos a veces, ya no podía seguir porque ya tenía las morras aquí. El micrófono ya no lo podía agarrar porque lo estaban besando”, recordó.